Vitesse raakt technisch directeur Allach kwijt aan Maccabi Haifa

"In de afgelopen jaren heb ik met grote inzet en betrokkenheid bij de club gewerkt. Deze aanbieding van één van de succesvolste clubs uit de Israëlische competitie is een kans is die ik niet aan me voorbij wilde laten gaan", zegt Allach maandag op de site van Vitesse.

Allach was sinds 2013 technisch directeur van Vitesse en was daarvoor in die rol onder meer werkzaam bij VVV-Venlo, FC Twente, RKC Waalwijk en de KNVB. De geboren Hagenaar begint later deze maand aan zijn werkzaamheden bij Maccabi Haifa.

Marc van Hintum neemt tijdelijk de taken van Allach over tot Vitesse een nieuwe technisch directeur heeft gevonden. Van Hintum is momenteel hoofd scouting bij de huidige nummer vijf in de Eredivisie.

Talentontwikkeling

Algemeen directeur Joost de Wit heeft begrip voor de keuze van Allach om Vitesse te verlaten. "Vitesse is een club waar talentontwikkeling hoog op de agenda staat. Dan hoort daarbij dat je het respecteert als mensen na een aantal jaren van grote inzet en ontwikkeling weer een volgende stap willen maken."

Onder de leiding van Allach won Vitesse vorig seizoen voor het eerst in de historie de KNVB-beker. De ploeg van trainer Henk Fraser was in de finale met 2-0 te sterk voor AZ.

Maccabi Haifa werd in het seizoen 2012/2013 voor het laatst kampioen in Israël. Bij concurrent Maccabi Tel Aviv is Jordi Cruijff momenteel hoofdtrainer.