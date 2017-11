Wenger: 'Niveau van arbitrage in Premier League gaat ieder jaar achteruit'

"Ik heb het gevoel dat de scheidsrechters niet hard genoeg werken. Het niveau van de arbitrage wordt elk jaar minder en dat vind ik gewoon onacceptabel", aldus Wenger in het Etihad Stadium tegen de BBC.

De woorden van de Fransman waren vooral gericht op scheidsrechter Michael Oliver, die Manchester City vijf minuten na rust een penalty gaf nadat Nacho Monreal een duw uitdeelde aan Raheem Sterling.

Volgens Wenger maakte de aanvaller een schwalbe en tuinde Oliver er met ogen open in. Sergio Aguero maakte geen fout van elf meter en zorgde zo voor de 2-0. "Het was absoluut geen strafschop. We weten allemaal dat Sterling een gretige duiker is en dat heeft hij nu ook weer goed laten zien", fulmineerde de manager van de 'Gunners'.

Buitenspel

Het was overigens vooral de derde treffer van City die in het verkeerde keelgat schoot bij Wenger, die oordeelde dat doelpuntenmaker Gabriel Jesus en aangever David Silva buitenspel stonden. De thuisploeg kwam daardoor een kwartier voor tijd op 3-1.

"Dat maakt me boos, want vlak daarvoor zaten we nog goed in de wedstrijd", aldus Wenger. "Opnieuw wordt duidelijk dat arbitrale dwalingen altijd in het voordeel uitvallen van het thuisspelende team. Ik had er prima mee kunnen leven als City op een normale manier had gewonnen, maar dit is onacceptabel."

Mancester City-manager Josep Guardiola kon wel begrip opbrengen voor de kritiek van zijn collega. "Mij is verteld dat het derde doelpunt inderdaad buitenspel was en zo wil ik natuurlijk het liefst niet winnen. Eerder dit seizoen won Arsenal van Burnley door een doelpunt met de hand in de 96e minuut. Zo gaat het soms."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League