Verbeek eist dat spel Twente bij PSV 'structurele norm' wordt in uitduels

"De spelers hebben laten zien wat ze in een uitwedstrijd kunnen. De thuisduels zijn het probleem niet, maar dit niveau in een uitwedstrijd mag geen incident zijn. Het moet de structurele norm zijn", zegt Verbeek op de site van FC Twente.

De Tukkers pakten dit seizoen nog geen punt in uitduels, maar waren uitgerekend bij koploper PSV lang op weg naar een resultaat. Twente knokte zich liefst drie keer terug van een achterstand, maar trok in blessuretijd alsnog aan het kortste eind dankzij een eigen doelpunt van Stefan Thesker.

Verbeek, die eind oktober werd aangesteld als opvolger van de ontslagen René Hake, was desondanks onder de indruk van wat zijn ploeg liet zien in het Philips Stadion. "De teleurstelling is gezien het scoreverloop heel groot, maar ik moet de ploeg een compliment maken. We hadden een punt verdiend."

Omschakeling

Verbeek was vooral te spreken over de manier waarop Twente zijn tactische plan invulde. De 55-jarige coach vindt dat zijn ploeg tegen PSV liet zien dat het prima op de counter kan spelen.

"We hadden er voor gekozen het middenveld van PSV vast te zetten en met vijf man achterin te spelen", vertelt Verbeek. "Daarin zijn we redelijk goed geslaagd, ook al was het na vijftien minuten 1-0. Dat doelpunt was in die fase de enige grote kans."

"De vraag was hoe lang we het vol zouden kunnen houden. De 3-2 kwam voort uit een ongelukkig moment. We kwamen terug in de wedstrijd en hoopten al op een verrassing, maar toen viel de 4-3."

Twente, dat momenteel de veertiende plek bezet in de Eredivisie, speelt in de twaalfde speelronde op zaterdag 18 november tegen sc Heerenveen in de Grolsch Veste. Dat duel begint om 18.30 uur.

