Emanuelson geniet ondanks Ajax-verleden van knappe zege met Utrecht

"Het was wel een aparte wedstrijd. Ik kwam het veld op en hoorde het Ajax-clublied. Toen kwamen er wel wat herinneringen naar boven. Het was speciaal om tegen Ajax te spelen", geeft Emanuelson toe.

De 31-jarige Amsterdammer doorliep de jeugdopleiding van Ajax, speelde er tussen 2004 en 2011 in de hoofdmacht en streek afgelopen zomer na periodes bij AC Milan, Fulham, AS Roma, Atalanta Bergamo, Hellas Verona en Sheffield Wednesday neer bij FC Utrecht.

"Toch was het niet moeilijk om tegen Ajax te spelen. Ik probeerde gewoon onderdeel van FC Utrecht te zijn en mijn teamgenoten te helpen. Het maakte even niet uit dat ik een Ajax-verleden heb", aldus de 17-voudig Oranje-international.

"Ik heb me op een normale manier voorbereid, al keek ik wel iets minder op mijn telefoon dan normaal. Ik probeerde me zoveel mogelijk te focussen. Het was apart, maar heel mooi."

Geloof

Als speler van FC Utrecht, dat voor het eerst in vier competitieduels won, ervaarde Emanuelson in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax hoe graag iedereen de 33-voudig landskampioen wilde verslaan.

"Het geloof dat we konden winnen en dat dit de ommekeer kon zijn leefde heel erg in de groep. Ik merkte dat iedereen graag van Ajax wil winnen. Iedereen was heel gretig en had de juiste motivatie", aldus de linkspoot.

Emanuelson zag dat FC Utrecht vooral in de tweede helft goed speelde. Na een ruststand van 1-1 zorgde zijn ploeggenoot Zakaria Labyad diep in de tweede helft voor de winnende treffer.

"Onze tactiek pakte heel goed uit. Met Amin Younes en David Neres heeft Ajax heel veel dreiging en we probeerden dat uit te schakelen. Dat is volgens mij aardig gelukt. Al met al is het een heel mooie overwinning."

Ajax zag door de nederlaag de achterstand op koploper PSV oplopen tot acht punten en blijft de nummer drie PEC Zwolle alleen nog op doelsaldo voor. FC Utrecht is de nummer acht. Op 19 november neemt Emanuelson het met zijn ploeg in de volgende speelronde thuis op tegen nummer zeven Excelsior.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie