Lyon-aanvaller Fekir heeft geen spijt van provoceren fans Saint-Etienne

Lyon boekte een 0-5 overwinning op de streekgenoot, de grootste zege in de clubgeschiedenis op Saint-Etienne. Memphis Depay opende al vroeg de score en oud-Ajacieden Kenny Tete (assist bij de 3-0) en Bertrand Traoré (maker van de 4-0) hadden ook een aandeel in de ruime zege.

De 24-jarige Fekir was met twee treffers echter de uitblinker. Nadat de negenvoudig international van Frankrijk voor de 0-5 had gezorgd, trok hij zijn shirt uit en ging hij provocerend voor de fanatieke aanhang van Saint-Etienne staan.

"Natuurlijk kan dat een gebaar zijn dat de fans niet leuk vinden. Ik had er echter geen bijbedoeling mee om mijn doelpunt zo te vieren", reageerde Fekir tegenover Canal+.

"Misschien was het niet verstandig, het was een beetje pikant. Of ik me wil verontschuldigen? Nee, want ik heb er geen spijt van."

Lyon-coach Bruno Genesio was niet gelukkig met de actie van Fekir. "Hij vierde zijn doelpunt op een manier die niet goed is. Hij bedoelde het denk ik niet verkeerd, want hij heeft respect voor iedereen. Maar dit keer heeft hij het feest een beetje verpest."

Zesde overwinning

Nadat de fans het veld bestormden, vluchtten de spelers van Lyon de kleedkamer in. Pas na een half uur werd het duel hervat, voor vrijwel lege tribunes.

Aan het begin moest de wedstrijd ook al voor zeven minuten onderbroken worden. Door de rookontwikkeling die ontstond door het vele vuurwerk kon de doellijntechnologie niet functioneren.

De riante zege betekende de zesde overwinning op rij voor Lyon, dat inmiddels is opgeklommen naar de derde plek in de Franse Ligue 1 met zeven punten achterstand op koploper Paris Saint-Germain. Na de interlandperiode speelt de club thuis tegen middenmoter Montpellier.

