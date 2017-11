Gullit wil alleen door als assistent als Advocaat bondscoach blijft

"Als de KNVB zou besluiten door te willen gaan met Advocaat, zou ik dat geweldig vinden", zei de voormalig international zondagavond tegen Ziggo Sport, om eraan toe te voegen dat hij niet onder een andere bondscoach wil werken.

"Dat is gevoelsmatig. Zoals het nu was, vond ik het prima. Ik heb prettig gewerkt met Dick. Hij heeft veel ervaring en bondscoach zijn is toch heel wat anders dan clubtrainer. Ik heb bewondering voor de manier waarop Dick dat doet."

Advocaat (70) en Gullit (55) werden eind vorig seizoen door de KNVB aangesteld na het ontslag van Danny Blind. Vier overwinningen in vijf WK-kwalificatieduels bleken niet voldoende voor een plek op het toernooi in Rusland.

Voormalig topvoetballer Gullit was na zijn actieve carrière zonder veel succes trainer van Chelsea, Newcastle United, Feyenoord, LA Galaxy en Terek Grozny. Voordat hij assistent werd van Advocaat bekleedde de geboren Amsterdammer zes jaar lang geen functie in de voetballerij.

Buitenlander

De contracten van Advocaat en Gullit bij de KNVB lopen eind dit jaar af. De bond heeft nog niets medegedeeld over de opvolging.

"Ik zie niet de oplossing in een buitenlander als bondscoach", aldus Gullit. "Wij weten best wel hoe het moet en ook hoe we een team moeten vormen. Daar ben ik van overtuigd."

"We hebben ons op de valreep niet gekwalificeerd voor het WK, maar zaten wel in een reeks dat we het gevoel kregen dat we weer kunnen winnen met Oranje. Zelfs als we niet goed speelden."

De spelers en staf van Oranje verzamelen maandag in Noordwijk ter voorbereiding op de oefeninterlands tegen Schotland (donderdag in Aberdeen) en Roemenië (volgende week dinsdag in Boekarest).