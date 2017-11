Scorende Dost valt geblesseerd uit bij Sporting, Depay trefzeker voor Lyon

Dost ging in Lissabon tien minuten voor tijd opeens onderuit nadat hij een sprintje had getrokken. De spits greep naar zijn hamstring en moest zich meteen laten vervangen.

De kans lijkt groot dat Dost zich zal moeten afmelden voor de oefeninterlands van het Nederland elftal tegen Schotland (9 november) en Roemenië (14 november). De spoeling voorin wordt dan dun bij Oranje, want bondscoach Dick Advocaat zag zondag Vincent Janssen al wegvallen door een knieblessure.

Dost had Sporting in de 66e minuut nog op voorsprong gezet tegen Braga. Toen de Nederlander al geblesseerd naar de kant was, liet Braga door treffers van Dyego Sousa en Danilo de wedstrijd kantelen, maar Bruno Fernandes bezorgde Sporting diep in blessuretijd alsnog een punt.

Sporting staat tweede in de hoogste Portugese divisie, vier punten achter koploper FC Porto. Braga is na elf speelronden de nummer vier.

Depay

In Frankrijk maakte Memphis Depay zijn zesde competitiegoal voor Olympique Lyon. De Nederlandse international nam de openingstreffer voor zijn rekening in de hectische uitwedstrijd tegen Saint-Etienne.

Memphis zette zijn ploeg al in de tiende minuut op het goede spoor door de bal tussen de benen van verdediger Ronaël Pierre-Gabriel door in de verre hoek te plaatsen.

Ook de andere Nederlander in de basis, Kenny Tete, had een mooi aandeel in de zege. De rechtsback gaf de voorzet waaruit Mariano in de 58e minuut de 0-3 scoorde. Nabil Fekir nam de tweede en vijfde treffer van Lyon voor zijn rekening. De 0-4 kwam op naam van oud-Ajacied Bertrand Traoré.

Onrust

Na het vijfde doelpunt, gemaakt door Fekir in de 84e minuut, ontstond er onrust wegens provocerend juichen van de spelers van Lyon. Boze supporters van de thuisploeg betraden het veld en de spelers van Lyon vluchtten de catacomben in. De scheidsrechter besloot het duel stil te leggen en pas een halfuur later uit te laten spelen.

Lyon klimt door de overwinning naar de derde plaats in de Ligue 1, met 25 punten uit twaalf wedstrijden. Alleen Paris Saint-Germain (32) en kampioen AS Monaco (28) staan er beter voor.

Real Madrid

In Spanje liet Real Madrid de achterstand op FC Barcelona en Valencia in de Primera Division niet verder oplopen. De Spaanse kampioen versloeg thuis Las Palmas met 3-0.

Real komt net als stadgenoot Atletico na elf speelronden op een totaal van 23 punten in de Primera Division. Koploper FC Barcelona, dat zaterdag met 2-1 won van Sevilla, heeft een voorsprong van acht punten. Valencia, met 3-0 te sterk voor Leganes, is met 27 punten de nummer twee.

Real kwam tegen Las Palmas, dat voorlaatste staat in de hoogste Spaanse divisie, pas op slag van rust op voorsprong. De Braziliaan Casemiro kopte in de 41e minuut raak.

Tien minuten na rust tekende Marco Asensio voor de tweede Madrileense treffer. Isco maakte er een kwartier voor tijd op aangeven van Cristiano Ronaldo ook nog 3-0 van.

Ronaldo

Het was de tweede assist van de Portugees waaruit een doelpunt viel deze competitie. De wereldvoetballer van het jaar 2017 heeft zelf nog maar één keer gescoord. Zijn talrijke pogingen tegen Las Palmas leverden geen succes op.

De Braziliaan Marcelo speelde zijn driehonderdste wedstrijd voor Real Madrid. Hij debuteerde in 2007 tegen Deportivo.

