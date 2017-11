PSV-spits De Jong opgetogen na eerste goal in ruim duizend minuten

Met zijn goal zette De Jong PSV in de 72e minuut op een 3-2 voorsprong. Pas vijf minuten eerder was hij als invaller in het veld gekomen. Twente kwam daarna nog terug tot 3-3, maar dankzij een eigen doelpunt van Stefan Thesker trok de thuisploeg in blessuretijd toch nog aan het langste eind.

"Het is altijd fijn om weer eens te scoren na zo'n lange periode", zei De Jong met een brede glimlach bij FOX Sports. "Ik stond in de zestien en kreeg de bal goed op mijn hoofd."

De Jong stond al meer dan een halfjaar droog. Zijn laatste treffer dateerde van 11 maart van dit jaar. In zijn productiefste seizoen (2015/2016) wist hij nog 26 keer het net te vinden.

Knagen

"Toen ik vorig seizoen weinig scoorde, begon het aan me te knagen", gaf De Jong toe. "Dit jaar is dat minder. Ik merk dat ik ook in een andere rol belangrijk kan zijn voor het team. Maar het is natuurlijk altijd lekker om te scoren."

PSV profiteert dankzij de zege optimaal van de 1-2 nederlaag die Ajax eerder zondag leed tegen FC Utrecht. De voorsprong op de Amsterdammers, die de tweede plaats delen met PEC Zwolle en AZ, is nu al opgelopen tot acht punten. Landskampioen Feyenoord volgt zelfs al op twaalf punten.

Voorteken

De manier waarop de overwinning van PSV tot stand kwam, is volgens De Jong een goed voorteken. Nadat FC Twente zich drie keer had teruggevochten van een achterstand, gleed Thesker in de 91e minuut de bal knullig in eigen doel.

"Dat geluk heb je soms nodig om kampioen te worden", lachtte de 27-jarige aanvaller, die niet boos is dat hij dit seizoen vaak vanaf de bank moet beginnen. "Het pakt goed uit met Locadia, Lozano en Bergwijn voorin. Ik wil altijd spelen, maar kan de keuze wel begrijpen."

PSV heeft tien van de eerste elf wedstrijden van het seizoen gewonnen en staat al op dertig punten. "Het is een heerlijke start van het seizoen. Hopelijk houden we dit vol."

Cocu

Trainer Phillip Cocu was na afloop kritisch over het grote aantal tegengoals in eigen stadion, maar prees wel de instelling van zijn ploeg. "Uiteindelijk win je de wedstrijd nog in de slotfase, maar drie tegengoals is wel te veel", vond de PSV-coach. "Al zijn sommige goals ook wel echt de kwaliteit van de tegenstander, daar kun je niet zo heel veel aan doen."

"Dat we de wedstrijd alsnog winnen, is tekenend voor de veerkracht van deze spelers. Die absolute wil om te winnen heeft ervoor gezorgd dat we toch nog de drie punten pakken."

De voorsprong die PSV heeft opgebouwd ten opzichte van Ajax en Feyenoord is na elf speelronden groter dan Cocu zich had durven wensen. "Als je me dit voor aanvang van de competitie had verteld, zou ik het niet geloofd hebben. We hebben een goede start, maar we zijn er nog lang niet."

