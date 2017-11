PSV verslaat FC Twente in spektakelstuk door eigen doelpunt in blessuretijd

Jürgen Locadia bracht PSV na een kwartier spelen op voorsprong. Kort daarna zorgde Stefan Thesker voor de gelijkmaker. Na een uur spelen zette Marco van Ginkel de thuisploeg uit een penalty op 2-1, maar even later bracht Thomas Lam Twente opnieuw langszij.

Invaller Luuk de Jong bracht de Eindhovenaren met zijn eerste doelpunt in meer dan duizend minuten op 3-2, maar Fredrik Jensen maakte even later opnieuw gelijk. Thesker bezorgde de Eindhovenaren met een eigen doelpunt alsnog de winst.

Door de zege verstevigt PSV met dertig punten uit elf duels de koppositie. De voorsprong op nummer twee Ajax, dat zich eerder zondag in Amsterdam met 1-2 liet verrassen door FC Utrecht, is acht punten.

Verbeek werd een week geleden door Twente aangesteld als opvolger van de ontslagen René Hake. De Enschedese formatie staat met negen punten veertiende.

Druk

PSV zette Twente vanaf de aftrap onder druk en dat resulteerde in de zesde minuut in het eerste gevaar. Doelman Jorn Brondeel redde op een poging van Santiago Arias. Acht minuten later was het wel raak. Na een steekpass van Bergwijn schoot Locadia de bal van dichtbij door de benen van Brondeel.

PSV kon niet lang genieten van de voorsprong, want zeven minuten later kwam Twente op gelijke hoogte. Thesker kopte raak uit een hoekschop van Michael Liendl. Daarna had de thuisploeg het lastig met de Enschedeërs, al moest Brondeel nog wel in actie komen bij een schot van Bergwijn.

Kort na rust was de formatie van Cocu een aantal keren dicht bij de 2-1. Van Ginkel raakte eerst de lat met een afstandsschot en zag even later een kopbal door Brondeel tegen de paal getikt worden.

Van Ginkel

Vijf minuten later vond Van Ginkel wel het net. De middenvelder schoot raak uit een penalty nadat Bergwijn zich in het zestienmetergebied makkelijk liet vallen na een duel met Hidde ter Avest.

PSV leek op weg naar de zevende competitiezege op rij, maar ook die voorsprong was van korte duur. In de 68e minuut zorgde Lam met een laag schot vanaf de rand van het strafschopgebied uit het niets voor de 2-2.

Kort daarvoor kwam De Jong in het veld bij PSV en vijf minuten na zijn invalbeurt hielp hij zijn ploeg weer aan een voorsprong. De spits kopte raak uit een voorzet van Gaston Pereiro en scoorde voor het eerst in 1132 minuten.

Ook hierdoor liet Twente zich niet van de wijs brengen, want Thesker passeerde doelman Jeroen Zoet een kwartier voor tijd voor de derde keer met een afstandsschot.

PSV kreeg daarna kansen op de 4-3, maar leek op het tweede puntenverlies van dit seizoen af te stevenen. In blessuretijd hielp Thesker PSV met een eigen doelpunt toch nog aan de winst. De verdediger werkte een voorzet van Locadia achter zijn eigen keeper.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie