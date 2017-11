Feyenoord-spits Jörgensen breekt pols in duel met ADO Den Haag

De pols is direct na de wedstrijd in het gips gezet, meldt Feyenoord op de site van de club. Ondanks de breuk speelde Jörgensen het duel in Den Haag nog wel uit.

Het is door de blessure onwaarschijnlijk dat Jörgensen zaterdag voor Denemarken in actie kan komen in de play-off voor WK-kwalificatie tegen Ierland.

Jörgensen zorgde in de vierde minuut van de wedstrijd tegen ADO nog voor de openingstreffer voor Feyenoord.

De topschutter van afgelopen seizoen in de Eredivisie (21 doelpunten) was eerder deze jaargang ook al enkele weken uitgeschakeld nadat hij op 9 september tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo een hamstringblessure opliep. Jörgensen miste vervolgens zes duels van zijn club.

Nieuwkoop

Feyenoord-verdediger Bart Nieuwkoop raakte ook geblesseerd tegen ADO en moest na een uur gewisseld worden. De ernst van zijn blessure is nog onduidelijk.

