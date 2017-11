Veltman erkent na verlies tegen Utrecht dat spel Ajax 'veel beter moet'

"We hadden heel veel de bal, maar deden er veel te weinig mee", reageerde de verdediger bij Fox Sports. "We weten dat ons spel veel beter moet."

Ajax kwam door een goal van Zakaria Labyad al vroeg op achterstand, maar Nick Viergever maakte vlak voor rust gelijk. Daarna ging de thuisploeg op zoek naar de winst, maar door toedoen van opnieuw Labyad ging FC Utrecht alsnog met de zege aan de haal.

"We kwamen er moeilijk doorheen", erkende Veltman. "De tweede helft gingen we wel op zoek naar de 2-1 en er waren ook wel een aantal gevaarlijke momenten. Maar uiteindelijk ligt de bal bij ons in het mandje."

Slordig

Veltman zag dat er ondanks de werklust veel fout ging bij zijn ploeg. "Als ballen over vijf meter verkeerd gaan, dan kom je niet aan aanvallen toe. Het was allemaal heel onzorgvuldig."

Voor Ajax komt een einde aan een goede reeks van vier competitiezeges op rij. Als PSV zondagmiddag wint van FC Twente, loopt de achterstand van Ajax op de koploper van de Eredivisie al op tot acht punten.

"Dan wordt het verschil wel erg groot", geeft Veltman toe. "Het is jammer, want we zaten in een prima flow. Het is zuur dat die reeks nu voorbij is."

Keizer

Ook Marcel Keizer zag dat er nog het nodige mankeerde aan het spel van Ajax. Vooral de manier waarop zijn ploeg aan de wedstrijd begon, baarde de trainer zorgen.

"De eerste vijf minuten was het niet goed. Dat moet je balvast zijn om er doorheen te komen. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Het lukte ons te weinig om Kasper Dolberg te vinden vanaf de zijkanten."

Ajax kwam al na zes minuten op achterstand en had daarna moeite om een antwoord te vinden. "Ze willen zo graag, misschien wel te graag, om het recht te zetten. Maar achteraf kunnen we misschien wel concluderen dat we de hele wedstrijd achter de 0-1 hebben aangelopen."

Dolberg

Keizer hield Klaas-Jan Huntelaar de hele wedstrijd op de bank, waardoor Dolberg de enige spits was. "Hij speelde best aardig en was balvast", complimenteerde hij de jonge Deen. "En Siem de Jong heeft nog wat ritme nodig, hij speelde in de eerste helft beter dan in de tweede. We zijn nog zoekende naar de juiste afstelling."

Net als Veltman denkt Keizer dat er nog veel progressie te boeken is. "We moeten aan de bal beter zijn en dat kunnen we ook, want we hebben een goede trainingsweek gehad. Het gat met PSV is inderdaad groot, maar nog niet te groot."

Ajax hervat de competitie over twee weken met een uitwedstrijd tegen NAC Breda. Volgend weekend wordt er vanwege de interlandperiode niet gespeeld in de Eredivisie.

