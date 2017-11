Zwak Ajax verliest verrassend van FC Utrecht in Arena

Vroeg in de wedstrijd kwamen de bezoekers uit een snelle tegenaanval op 0-1 via Zakaria Labyad. Vlak voor rust maakt Nick Viergever van dichtbij gelijk, maar in de slotfase zorgde opnieuw Labyad voor de knappe Utrechtse winst.

Ajax, dat met Siem de Jong en Kasper Dolberg en zonder Klaas-Jan Huntelaar speelde, blijft daardoor steken op 22 punten. PSV won later op de middag met 4-3 van FC Twente, waardoor de koploper uit Eindhoven nu een voorsprong van acht punten heeft op de Amsterdammers.

FC Utrecht beëindigde met de zege in de Arena een slechte reeks. De ploeg van coach Erik ten Hag won voor het eerst in vier Eredivisieduels en staat nu achtste met zeventien punten uit elf wedstrijden.

Omschakeling

Al in de zesde minuut werd de score zondag geopend in de Arena. Utrecht was gevaarlijk in de omschakeling en dat leidde tot de 0-1 van Labyad, die vrij opdook voor doelman André Onana en in de rebound (via de paal) scoorde.

De vroege achterstand leidde ertoe dat Ajax moest komen, maar de ploeg van trainer Marcel Keizer zorgde aanvankelijk amper voor gevaar. Inzetten van Amin Younes en Dolberg misten precisie en te vaak was de laatste pass niet goed.

Ajax had wel een overwicht, maar de wedstrijd kabbelde voort zonder echte hoogtepunten. Desondanks was het nog voor rust vrijwel uit het niets 1-1; Matthijs de Ligt kopte de bal door en Viergever zorgde glijdend voor de gelijkmaker.

Younes

Binnen tien minuten in de tweede helft was er voor zowel Ajax als FC Utrecht een levensgrote kans op de gelijkmaker. Eerst redde Onana prachtig op een inzet van Gyrano Kerk en in de tegenstoot werkte de geheel vrijstaande Younes de bal over.

De thuisploeg hield een overwicht, maar net als in de eerste helft bleven grote kansen door slordigheden uit. Trainer Keizer liet met nog ongeveer een halfuur te gaan Daley Sinkgraven en Frenkie de Jong invallen, maar ook dat veranderde de situatie nauwelijks.

Sterker: het was was FC Utrecht dat bijna op 1-2 kwam. Voormalig Ajacied Urby Emanuelson kon ongehinderd een voorzet geven en daaruit kopte Yassin Ayoub tegen de paal.

Het inspiratieloze Ajax kwam niet echt meer in de buurt van de winnende treffer en het was FC Utrecht dat er zelfs nog met de winst vandoor ging. Labyad mocht tot twee keer toe aanleggen en liet Onana kansloos met een schot in de verre hoek. In de laatste minuten raakte Ajacied Hakim Ziyech nog de lat.

