Van Bronckhorst wijt nieuwe domper aan gebrek aan vertrouwen

"In de eerste helft hadden we de wedstrijd al in het slot moeten gooien. Net als de laatste weken benutten we weer de kansen niet", aldus Van Bronckhorst na afloop van het duel.

"Ik heb voldoende energie, de spelers hebben ook voldoende energie. We moeten gewoon hard werken om de ommekeer te bewerkstelligen. Je ziet alleen dat er te weinig vertrouwen is als we een doelpunt tegen krijgen."

Nicolai Jörgensen kopte Feyenoord al vroeg op 1-0, maar verzuimde daarna de voorsprong te vergroten. Ook Steven Berghuis miste een grote kans voor de Rotterdammers.

ADO kwam daarna op voorsprong door een fraaie treffer van Aaron Meijers en een fout van Feyenoord-keeper Brad Jones, waar Wilfried Kanon van profiteerde. Karim El Ahmadi bezorgde Feyenoord nog een punt in de slotfase (2-2).

"We hebben er op karakter nog een gelijkspel uit gesleept, maar een punt was wel te weinig voor ons", zei Van Bronckhorst. "Het lukt ons de laatste tijd maar niet om wedstrijden op slot te gooien."

Fouten

Persoonlijke fouten in de verdediging van de Rotterdammers speelden volgens de 42-jarige Van Bronckhorst een grote rol bij de treffers van ADO. "We krijgen te veel goals tegen door eigen fouten. Bij de 1-1 staan we gewoon niet op te letten."

Aanvoerder El Ahmadi baalde ervan dat er onzekerheid in de ploeg sloop na de 1-1 van ADO. "Het was volledig onnodig om onrustig te worden, maar dat deden we wel. We waren het na de 1-1 even helemaal kwijt. Er sluipt te vaak onzekerheid in de ploeg. We deden in de tweede helft hele andere dingen dan in de eerste helft."

In de laatste tien minuten herpakte Feyenoord zich, erkende El Ahmadi tegenover FOX Sports. "Toen moesten er een paar in, maar dat gebeurde niet."

Feyenoord-aanvaller Jörgensen speelde de hele wedstrijd, maar na afloop werd in het ziekehuis gesconstateerd dat de Deense spits zijn linkerpols gebroken heeft.

Ook verdediger Bart Nieuwkoop raakte geblesseerd tegen ADO en moest na een uur gewisseld worden. De ernst van zijn blessure is nog onduidelijk.