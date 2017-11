Babel scoort voor winnend Besiktas, Promes helpt Spartak aan zege

Babel maakte vlak na rust de 0-2 voor Besiktas. Daarmee vond de Oranje-international voor de vierde keer dit seizoen het net in de Turkse Super Lig.

In de zevende minuut gaf Babel ook de assist op de openingstreffer van Anderson Talisca. De Nederlandse aanvaller speelde negentig minuten mee bij Besiktas, waar Jeremain Lens de hele wedstrijd op de bank bleef.

Babel mag zich komende week melden bij het Nederlands elftal, dat vriendschappelijke interlands speelt met Schotland (9 november) en Roemenië (14 november).

Dankzij de zege bezet Besiktas met 21 punten uit 11 duels de derde plaats op de ranglijst. De ploeg uit Istanbul heeft vijf punten achterstand op Galatasaray, dat aan kop gaat.

Promes

In Rusland zorgde Promes na ruim een uur spelen voor de 2-1 van Spartak. De aanvaller, die net als Babel ook deel uitmaakt van de selectie van het Nederlands elftal, maakte daarmee zijn zevende competitietreffer van dit seizoen.

Elf minuten voor tijd leverde Promes ook de assist op de treffer van Luiz Adriano, die daarmee de eindstand bepaalde. De Nederlander speelde de hele wedstrijd mee bij Spartak.

Door de overwinning staat Spartak met 25 punten uit 16 wedstrijden vijfde in de Russische competitie. De achterstand op koploper Lokomotiv Moskou bedraagt acht punten.

Rekik

In de Bundesliga was Karim Rekik eveneens trefzeker voor Hertha BSC in de uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg: 3-3. De verdediger, die ook is opgeroepen voor Oranje, tekende acht minuten na rust met een kopbal voor de 2-2 van de ploeg uit Berlijn.

Yunus Malli, Mario Gomez en Divock Origi maakten de doelpunten voor Wolfsburg, waar Gomez in de eerste helft ook nog een strafschop tegen de lat schoot. Davie Selke redde zeven minuten voor tijd een punt voor Hertha, waarvoor Vedad Ibisevic al na één minuut de score opende.

Rekik, die zijn tweede doelpunt van dit seizoen in de Bundesliga maakte, speelde de hele wedstrijd mee bij Hertha. Paul Verhaegh maakte de negentig minuten vol bij Wolfsburg, waar Riechedly Bazoer op de bank bleef.

Hertha neemt met veertien punten uit elf duels de elfde plaats op de ranglijst. Wolfsburg staat met elf punten veertiende.

Strootman

In Italië liep Roma dankzij een 2-4 uitzege op Fiorentina twee punten in op koploper Napoli, dat bij Chievo Verona niet verder kwam dan 0-0. De Romeinse ploeg, waar Kevin Strootman in de 72e minuut inviel, kwam vroeg op voorsprong door een treffer van de Braziliaan Gerson.

Jordan Veretout maakte vier minuten later al de 1-1 voor de ploeg uit Florence, waarna Gerson de bezoekers opnieuw aan de leiding schoot. De ruststand was 2-2 door de gelijkmaker van Giovanni Simeone. In de tweede helft bezorgden Konstantinos Manolas en Diego Perotti AS Roma alsnog de overwinning.

Roma loopt door de overwinning ook twee punten in op stadgenoot SS Lazio, dat niet in actie kwam tegen Udinese vanwege hevige regenval.

Koploper Napoli kreeg in de eerste helft een aantal grote kansen op bezoek bij Chievo Verona, maar kwam niet tot scoren. In de tweede helft waren er weinig opwindende momenten, waardoor de Napolitanen voor de tweede keer dit seizoen niet tot scoren kwamen in de Serie A.

Juventus

Napoli zag door het puntenverlies Juventus naderen tot op één punt. De Italiaanse kampioen uit Turijn won in eigen huis met 2-1 van hekkensluiter Benevento, dat nog altijd puntloos is in de Serie A.

Na een verrassende openingstreffer voor Benevento van Amato Ciciretti, bezorgden Gonzalo Higuain en Juan Cuadrado Juventus alsnog de overwinning.

Internazionale verspeelde voor de derde keer dit seizoen punten. De ploeg van coach Luciano Spalletti kwam voor eigen publiek tegen Torino niet verder dan 1-1.

Iago Falque bracht Torino na een uur spelen met een schot van de rand van het zestienmetergebied op voorsprong. Elf minuten voor tijd tekende Eder, die tien minuten daarvoor was ingevallen, met een intikker voor de gelijkmaker. Door de remise staat Inter met dertig punten uit twaalf wedstrijden derde.

