Feyenoord lijdt opnieuw puntenverlies met gelijkspel bij ADO

Feyenoord kwam via Nicolai Jörgensen nog wel op voorsprong in Den Haag, maar door treffers van Aaron Meijers en Wilfried Kanon leek ADO op de zege af te stevenen. Karim El Ahmadi bezorgde Feyenoord in de slotfase toch nog een punt.

De remise volgde na een slechte week voor Feyenoord, met een nederlaag tegen Shakhtar Donetsk (3-1) in de Champions League en een gelijkspel tegen Roda JC (1-1). Van de laatste dertien wedstrijden wonnen de Rotterdammers er slechts drie.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst blijft door het gelijke spel op de zesde plaats steken in de Eredivisie, met achttien punten uit elf duels. ADO is de nummer elf met veertien punten uit elf wedstrijden.

Meijers

De Rotterdammers begonnen goed aan het duel in Den Haag en dat leidde tot de vroege openingstreffer van Jörgensen. De Deense spits kopte de bal in de vierde minuut achter ADO-keeper Robert Zwinkels na een voorzet van Bart Nieuwkoop.

De goed spelende Nieuwkoop bracht Jörgensen halverwege de eerste helft nog een keer in stelling, maar dit keer kon de Deen de keeper van ADO niet in de problemen brengen. Zijn schot verdween ruim naast het doel.

ADO wist daar niet veel tegenover te stellen in de openingsfase. Alleen oud-Feyenoorder Lex Immers was met een kopbal dicht bij een treffer.

Vlak voor rust kreeg Steven Berghuis nog een grote kans om de voorsprong van Feyenoord te verdubbelen. De ongelukkig spelende aanvaller kon vrij uithalen vanaf de penaltystip, maar schoot naast.

In de tegenaanval maakte ADO op fraaie wijze gelijk. Feyenoord-keeper Brad Jones was kansloos op een volley van Meijers. Na een goede combinatie met Abdenasser El Khayati schoot de linksback de bal in de kruising. Het was voor Meijers zijn eerste Eredivisie-treffer sinds december 2015.

Kanon

ADO kwam daarna beter in de wedstrijd en dat resulteerde negen minuten na rust in een voorsprong voor de thuisploeg. Wilfried Kanon profiteerde van mistasten van Feyenoord-doelman Jones en kon de bal simpel in het lege doel koppen.

Jones maakte de laatste weken al geen sterke indruk in het doel bij Feyenoord. Afgelopen vrijdag zei trainer Van Bronckhorst nog geen reden te zien om de Australische keeper te vervangen. Reservedoelman Kenneth Vermeer ontbrak zondag in de selectie wegens een blessure.

In de slotfase drong Feyenoord nog wel aan, maar tot grote kansen leidde dit lange tijd niet voor de Rotterdammers. Op aangeven van Sam Larsson maakte aanvoerder El Ahmadi vier minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker. Daarna volgde nog twee grote kansen voor de Rotterdammers, maar die waren niet besteed aan Berghuis.

Feyenoord-verdediger Nieuwkoop moest na een uur spelen geblesseerd naar de kant. De ernst van zijn blessure is nog onduidelijk.

