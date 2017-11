In de Eredivisie staan zondagmiddag vier wedstrijden op het programma. Landskampioen Feyenoord gaat op bezoek bij ADO Den Haag, Ajax speelt in eigen huis tegen FC Utrecht, in Arnhem staan Vitesse en PEC Zwolle tegenover elkaar en koploper PSV komt in Eindhoven in actie tegen FC Twente. Volg alles hier live.