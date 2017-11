Van den Brom: 'Blom zei dat Weghorst tweede gele kaart zou krijgen'

De 25-jarige aanvaller van de Alkmaarders vertolkte een absolute hoofdrol in de met 3-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen Willem II.

Weghorst kreeg vroeg in het duel een gele kaart voor een elleboogstoot. Vervolgens zorgde de spits voor een doelpunt, een assist en versierde hij een strafschop, maar werd hij vlak voor tijd vanwege een vermeende handsbal met rood naar de kant gestuurd door scheidsrechter Blom.

Van den Brom deed na afloop een opvallende onthulling. "Wout vertelde dat Blom tegen hem had gezegd: 'Ik ga zorgen dat je je tweede krijgt.' Dat vind ik heel slecht. Hij heeft er lang op gewacht om hem toch te kunnen geven", aldus de 51-jarige coach tegen FOX Sports.

Belachelijk

"Ik vind het een belachelijke tweede gele kaart voor Wout", was Van den Brom na afloop duidelijk. "Daar kan ik niet tegen en dat moet ik dan even kwijt."

Ondanks zijn rode kaart was Van den Brom erg te spreken over het optreden van zijn aanvaller. "Wout speelde fantastisch als spits. Hij was de aanjager en een fantastische aanvoerder. Hij was enorm belangrijk in deze overwinning, dus top", prees Van den Brom zijn aanvaller.

Roda JC

Weghorst mocht vanwege zijn grote teleurstelling zelf niet voor de camera's komen om zijn verhaal te doen. De aanvaller mist door zijn rode kaart de eerstvolgende wedstrijd. Op 19 november gaan de Alkmaarders op bezoek bij hekkensluiter Roda JC.

AZ staat door de zege met 22 punten op een derde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Van den Brom kan zondag nog wel gepasseerd worden door PEC Zwolle, dat op bezoek gaat bij nummer vijf Vitesse. Willem II staat zeventiende.

