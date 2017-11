Koploper Barcelona maakt geen fout in jubileumduel Messi

Niet Messi, maar Paco Alcacer was de grote man bij Barcelona. De spits maakte beide doelpunten in de wedstrijd die in de stromende regen werd afgewerkt. Guido Pizarro scoorde namens Sevilla.

Messi moet met zijn zeshonderdste wedstrijd voor Barcelona alleen Xavi (767 duels) en Andres Iniesta (643) voor zich dulden op de eeuwige ranglijst.

Het Barcelona van trainer Ernesto Valvede won tien van de eerste elf wedstrijden en gaat daardoor fier aan kop met 31 punten. De voorsprong op nummer twee Valencia is vier punten.

In het eigen Estadio Mestalla won Valencia, dat dit seizoen helemaal is opgeleefd, eerder op de dag dankzij Daniel Parejo, Rodrigo en Santi Mina met 3-0 van Leganes. De club boekte al de zevende overwinning op rij.

Real Madrid

Atletico Madrid is eveneens nog ongeslagen. De ploeg van coach Diego Simeone boekte zaterdag op bezoek bij Deportivo La Coruña op de valreep de zesde zege van dit seizoen: 1-0.

Thomas Partey schoot in blessuretijd de bal op aangeven van Gabi in de verre hoek. Atletico kwam daardoor op plek drie in de stand, op acht punten van Barcelona.

Real Madrid ontvangt zondag Las Palmas. De kampioen heeft een overwinning nodig om het verschil met Barcelona weer terug te brengen tot acht punten.

