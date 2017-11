Bosz vindt dat Dortmund zich tegen Bayern geen topploeg toonde

Het was voor Dortmund de derde nederlaag in vier wedstrijd. 'BVB' ziet de achterstand op Bayern daardoor oplopen naar zes punten en is ook al door RB Leipzig ingehaald.

Arjen Robben, Robert Lewandowski en David Alaba scoorden in het Signal Iduna Park voor 'Der Rekordmeister', Marc Bartra redde in de slotfase de eer voor de ploeg van Bosz.

"Wij waren vandaag geen topploeg", constateerde de geplaagde trainer. "We hebben er in de eerste helft de hele tijd achteraan gelopen en waren steeds te laat."

Bosz had met zijn spelers afgesproken heel compact te spelen. "Dat is echter niet gelukt'', gaf de Nederlandse coach toe. "Bij de doelpunten van Bayern hebben we in het zestienmetergebied veel te veel ruimte weggegeven. Dat mag niet gebeuren."

In paniek is de Borussia-coach echter niet. "We hebben in het seizoen nog genoeg tijd om de achterstand op de ranglijst goed te maken. Mijn spelers hebben aan het begin van het seizoen laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Vandaag hebben ze dat in de tweede helft ook laten zien."

