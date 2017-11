Bosz vindt dat Dortmund zich tegen Bayern geen topploeg toonde

Het was voor Dortmund de derde nederlaag in vier wedstrijden. 'BVB' ziet de achterstand op Bayern daardoor oplopen naar zes punten en is ook al door RB Leipzig ingehaald.

"Wij waren vandaag geen topploeg", constateerde de geplaagde trainer. "We hebben er in de eerste helft de hele tijd achteraan gelopen en waren steeds te laat."

Bosz had met zijn spelers afgesproken heel compact te spelen. "Dat is niet gelukt", gaf de coach toe. "Bij de doelpunten van Bayern hebben we in het zestienmetergebied veel te veel ruimte weggegeven. Dat mag niet gebeuren."

Paniek

Ondanks het vierde Bundesliga-duel zonder overwinning op rij raakt Bosz niet in paniek. De voormalig trainer van Ajax denkt nog genoeg tijd te hebben om de situatie om te draaien.

"We hebben in het seizoen nog genoeg tijd om de achterstand op de ranglijst goed te maken. Mijn spelers hebben aan het begin van het seizoen laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Vandaag hebben ze dat in de tweede helft ook laten zien", bleef hij hoopvol.

Arjen Robben, Robert Lewandowski en David Alaba scoorden in het Signal Iduna Park voor Bayern. Marc Bartra redde in de slotfase de eer voor de ploeg van Bosz.

Heynckes

Bayern-trainer Jupp Heynckes was blij met de zege in de topper. "Dortmund had goede kansen, maar keeper Sven Ulreich hield ons op de been. We waren honderd procent gefocust en daarvoor moet ik mijn team een compliment maken", zei hij.

"Dit is een geweldige prestatie. Vier weken geleden had niemand voorzien dat we nu zes punten voorsprong zouden hebben op Dortmund en vier op Leipzig. We hebben er hard voor gewerkt."

Robben, die een mijpaal bereikte met zijn 93e competitietreffer, sprak woorden van gelijke strekking. "Als je vier weken geleden had gezegd dat we de volgende zeven wedstrijden allemaal zouden winnen... Dat is bijna onmogelijk. Echt een ongelofelijke prestatie."

