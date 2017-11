Groningen verliest ook van Heracles, Excelsior verslaat Roda JC

Groningen blijft door de nederlaag onderin hangen. Met negen punten uit elf duels staat de ploeg van trainer Ernest Faber pas vijftiende. Heracles staat knap achtste.

Faber had zijn opstelling flink aangepast na de nederlaag bij Sparta vorige week (2-1). Zo stond Lars Veldwijk in de spits en kon Yoëll van Nieff op een basisplaats rekenen. Ook waren Mimoun Mahi en Oussama Idrissi weer in genade aangenomen. Beide spelers waren disciplinair geschorst en vielen in de tweede helft in.

Veldwijk liet zich al direct gelden door de bal na tien minuten op de kruising te schieten. Vlak daarna opende Reuven Niemeijer echter de score aan de overkant. De middenvelder tikte binnen na goed werk van Brandley Kuwas.

De gasten kwamen vlak voor rust op gelijke hoogte. Veldwijk mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van Jamiro Monteiro en faalde niet: 1-1.

Groningen leek op het eerste punt in een uitduel in dit seizoen af te koersen, maar kwam bedrogen uit. De bal ging in de slotfase opnieuw op de stip, nu na een overtreding van Django Warmerdam. Heraclied Jeff Hardeveld schoot de strafschop feilloos binnen.

Excelsior-Roda JC

Excelsior boekte tegen Roda JC de eerste thuisoverwinning in bijna een half jaar tijd. De laatste zege voor eigen publiek dateerde van 7 mei, toen Feyenoord geklopt werd (3-0).

Door de 1-0 zege staat de formatie van coach Mitchell van der Gaag op een knappe zevende stek, terwijl de Limburgers laatste blijven staan.

Het duel tussen beide ploegen was zeker in het eerste deel amper om aan te zien. Pas na 35 minuten kwam de wedstrijd tot leven, toen Mikhail Rosheuvel uit het veld werd gestuurd. De aanvaller van Roda schoffelde Zakaria El Azzouzi van achteren onderuit en mocht van de in de Eredivisie debuterende scheidsrechter Rob Dieperink douchen.

Vijf minuten later zorgde Luigi Bruins voor 1-0. De middenvelder combineerde fraai door het centrum van de Limburgse defensie en tikte de bal onder doelman Hidde Jurjus door. Het was al de vierde seizoenstreffer voor Bruins.

De middenvelder verzuimde twaalf minuten voor tijd het duel te beslissen. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen na een overtreding van Chris Kum op El Azzouzi, maar zag zijn inzet gestopt worden door Jurjus. Roda mocht daardoor blijven hopen op een punt, maar dat zat er niet meer in.

VVV-NAC

Het duel tussen nummer twaalf VVV en nummer zestien NAC kende later op de avond weinig hoogtepunten en eindigde zoals het begon: 0-0.

Voor rust kreeg Giovanni Korte namens NAC de grootste kans. In de tweede helft was VVV vooral via Vito van Crooy dicht bij de overwinning, al waren de bezoekers uit Breda de betere.

Het VVV van trainer Maurice Steijn bezet de twaalfde plek in de Eredivisie met dertien punten. NAC, dat onder leiding staat van Stijn Vreven, heeft vier punten minder en is daarmee de nummer zestien.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie