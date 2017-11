AZ bezet derde plaats na zwaarbevochten winst op Willem II

De ploeg van trainer John van den Brom heeft 22 punten en kan later dit weekend nog wel gepasseerd worden door PEC Zwolle. Willem II blijft zestiende.

De Tilburgers moesten het nog altijd stellen zonder clubtopscorer Fran Sol. De spits, bij wie vorige week een tumor uit zijn teelbal werd gehaald, zat wel tussen de supporters in het uitvak van het AFAS Stadion.

In de stromende regen opende AZ het sterkst. Pogingen van Wout Weghorst en Jeremy Helmer werden onschadelijk gemaakt door Willem II-keeper Mattijs Branderhorst, terwijl Alireza Jahanbakhsh tevergeefs een penalty claimde.

Halverwege de eerste helft kwam Willem II wat meer onder de Alkmaarse druk uit en prompt scoorden de Tilburgers. Een uitstekende voorzet van Freek Heerkens werd door AZ-huurling Ben Rienstra knap in de verre hoek gekopt.

Tien minuten later stond het weer gelijk. Weghorst ging gretig naar de grond na contact met Jop van der Linden en nu legde arbiter Kevin Blom de bal wel op de stip. Jahanbakhsh schoot raak en zorgde daarmee voor 1-1.

Weghorst

In de tweede helft begon AZ wederom sterk en nu kwam de thuisploeg wel snel op voorsprong. Weghorst zette Guus Til met een hakje vrij voor de keeper en de 19-jarige middenvelder, vorige week ook al twee keer trefzeker tegen Heerenveen, faalde niet.

Na ruim een uur was Weghorst, na 543 minuten droog te hebben gestaan, eindelijk zelf weer eens trefzeker. Na balverlies op het middenveld van Willem II werd de spits van AZ door Jahanbakhsh de diepte in gestuurd en vond hij met een subtiel stiftje het net.

Bartholomew Ogbeche had daarna de kans om zijn ploeg weer in de wedstrijd te brengen, maar de Nigeriaanse aanvaller schoot oog in oog met Marco Bizot naast. Aan de andere kant was invaller Dabney Dos Santos dicht bij de 4-1, maar zijn poging stuiterde via de lat voor de lijn weer het veld in.

Vijf minuten voor tijd werd het toch nog spannend toen Ismail Azzaoui na een lange rush de aansluitingstreffer maakte en Weghorst zijn tweede gele kaart kreeg na een handsbal. Een gelijkspel zat er echter niet mer in voor Willem II.

