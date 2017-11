Van La Parra bezorgt Huddersfield zege, Wijnaldum wint met Liverpool

Van La Parra mocht vanaf de aftrap meedoen in het Kirklees Stadium en maakte op slag van rust van grote afstand de enige goal van de wedstrijd, zijn eerste in de Premier League. Ondanks een rode kaart voor Christopher Schindler hield Huddersfield stand.

Wijnaldum speelde de hele wedstrijd namens Liverpool tegen West Ham, waar het halverwege al 0-2 was door Mohamed Salah en Joël Matip. Na rust deed Manuel Lanzini iets terug, maar Alex Oxlade-Chamberlain en opnieuw Salah scoorden voor Liverpool, dat nu zesde staat in de Premier League met negentien punten.

Basisspeler Pröpper en reservedoelman Tim Krul boekten met Brighton een overwinning bij Swansea City, dat aantrad met Fer in de basis en Luciano Narsingh en Mike van der Hoorn op de bank. Glenn Murray kroonde zich na een half uur al tot matchwinner.

Virgil van Dijk leidde de defensie van Southampton, maar kon niet voorkomen dat Burnley er met de punten vandoor ging. Sam Vokes maakte tien minuten voor tijd de enige treffer in het St. Mary’s Stadium. Wesley Hoedt bleef de hele wedstrijd op de bank bij de ‘Saints’.

Nathan Aké won met Bournemouth op bezoek bij Newcastle United. De verdediger hield met zijn defensie de nul op St. James' Park, en zag ploeggenoot Steve Cook in de laatste minuut van de blessuretijd de winnende maken.

Stoke City

Eerder op de zaterdag speelde Stoke City, waar Erik Pieters in de basis begon en Ibrahim Afellay en Bruno Martins Indi negentig minuten op de bank zaten, met 2-2 gelijk tegen Leicester City.

Vicente Iborra opende na een klein halfuur de score namens de bezoekers. Vijf minuten voor rust maakte Xherdan Shaqiri gelijk namens de thuisploeg.

Na rust zette Riyad Mahrez 'The Foxes' weer op voorsprong, nadat Pieters door de Algerijnse dribbelaar kinderlijk eenvoudig in de luren gelegd was. Oudgediende Peter Crouch bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 2-2 met een harde kopbal.

Daarmee bereikte de lange Engelsman overigens een fraaie mijlpaal. Met 43 goals is Crouch nu gedeeld topscorer aller tijden in de hoogste Engelse competitie namens Stoke City. In de blessuretijd werd hij bijna alleen recordhouder, maar Schmeichel ranselde zijn kopbal ditmaal uit het doel.

