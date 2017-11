Robben helpt Bayern aan zege op Dortmund en vergroot zorgen Bosz

Door de nederlaag nemen de zorgen voor coach Peter Bosz toe bij Dortmund. De van Ajax overgekomen trainer was in Duitsland goed begonnen, maar de laatste tijd vallen de resultaten tegen. Vooral in Europa presteert 'BVB' ondermaats.

Dortmund heeft door de nederlaag al vier competitieduels op rij niet weten te winnen. Behalve Bayern waren ook Hannover 96 en RB Leipzig te sterk voor de ploeg, terwijl Eintracht Frankfurt een punt pakte. De equipe staat inmiddels derde, op zes punten van koploper Bayern.

Robben opende in het Signal Iduna Park na een kwartier de score. De onlangs gestopte international van Oranje kreeg de bal van James Rodriguez en krulde die met zijn linker in de verre hoek.

Voor de Groninger was het zijn 93e doelpunt in dienst van Bayern. Hij is daardoor de meest scorende Nederlander in de Bundesliga en buitenlands topscorer aller tijden van Bayern.

Lewandowski

Dortmund kreeg na de openingstreffer voldoende kansen op de gelijkmaker. Andriy Yarmolenko faalde opzichtig, terwijl Shinji Kagawa de paal raakte. Na die missers was het aan de overkant wel raak, toen Robert Lewandowski via middenvelder Julian Weigl doel trof.

Het niveau van het duel daalde na rust flink, al probeerde Dortmund er zeker in het eerste kwartier na rust nog wat van te maken. Bij een van de weinige goede kansen liepen Yarmolenko en de vrij onzichtbare Pierre-Emerick Aubameyang elkaar in de weg, waardoor de aansluitingstreffer uitbleef.

Halverwege de tweede helft werd het nog wat erger voor de ploeg van Bosz. Een voorzet van David Alaba werd door iedereen gemist en viel pardoes bij de tweede paal binnen.

De ploeg van trainer Jupp Heynckes liep in het slotkwartier nog wel wat schade op. Zowel Alaba als Javi Martinez staakte vanwege een blessure de strijd, terwijl Marc Bartra in de slotfase de eer redde voor Dortmund.

Leipzig

Leipzig won eerder al met 2-1 van Hannover 96 en nestelt zich daarmee op plek twee in de stand, op vier punten van Bayern München en twee punten meer dan Dortmund,

Hannover nam in Leipzig tien minuten na rust brutaal de leiding. Oud-AZ-spits Jonathas schoot een voorzet binnen. Twintig minuten voor tijd zette Yussuf Poulsen 'Die Roten Bullen' op gelijke hoogte met een intikker.

Leipzig leek genoegen te nemen met een punt, maar vlak voor tijd zorgde Werner op aangeven van Emil Forsberg alsnog voor de zege.

Gouweleeuw

Jeffrey Gouweleeuw kwam met Augsburg niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Bayer Leverkusen. De verdediger speelde de hele wedstrijd en kreeg vlak voor rust geel. Beide ploegen staan in de middenmoot.

Rick van Drongelen kwam bij Hamburger SV niet in actie. De ploeg won met 3-1 van VfB Stuttgart, dat al na dertien minuten met een man minder speelde.

Schalke 04 blijft prima presteren. De formatie uit Gelsenkirchen was met 0-1 te sterk voor SC Freiburg en staat daardoor vierde. Daniel Caligiuri werd de matchwinner.

