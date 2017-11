Ongeslagen Valencia blijft meedraaien in top Primera Division

In het eigen Estadio Mestalla zorgden Daniel Parejo, Rodrigo en Santi Mina voor de treffers namens de thuisploeg en bezorgden daarmee hun werkgever de zevende overwinning op rij.

Door de zege naderde Valencia koploper Barcelona tot op één punt. De Catalaanse koploper komt later vanavond in het eigen Camp Nou nog in actie tegen Sevilla, de nummer vijf van de ranglijst.

Vorig seizoen werd Valencia kleurloos twaalfde in de Spaanse competitie, maar dit seizoen is er sprake van een wederopstanding. Er werd in de Primera Division nog niet verloren deze jaargang.

