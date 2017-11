Leipzig blijft meedoen in Duitse top, zevende zege op rij Valencia

Door de overwinning nestelt Leipzig zich op plek twee in de stand, op een punt van Bayern München. De 'Rekordmeister' komt later op zaterdag nog in actie tegen het Borussia Dortmund van coach Peter Bosz.

Hannover nam in Leipzig tien minuten na rust brutaal de leiding. Oud-AZ-spits Jonathas schoot een voorzet binnen. Twintig minuten voor tijd zette Yussuf Poulsen 'Die Roten Bullen' op gelijke hoogte met een intikker.

Leipzig leek genoegen te nemen met een punt, maar vlak voor tijd zorgde Werner op aangeven van Emil Forsberg alsnog voor de zege.

Gouweleeuw

Jeffrey Gouweleeuw kwam met Augsburg niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Bayer Leverkusen. De verdediger speelde de hele wedstrijd en kreeg vlak voor rust geel. Beide ploegen staan in de middenmoot.

Rick van Drongelen kwam bij Hamburger SV niet in actie. De ploeg won met 3-1 van VfB Stuttgart, dat al na dertien minuten met een man minder speelde.

Schalke 04 blijft prima presteren. De formatie uit Gelsenkirchen was met 0-1 te sterk voor SC Freiburg en staat daardoor vierde. Daniel Caligiuri werd de matchwinner.

Valencia

In het eigen Estadio Mestalla zorgden Daniel Parejo, Rodrigo en Santi Mina voor de treffers namens Valencia en bezorgden daarmee hun werkgever tegen Leganes de zevende overwinning op rij.

Door de zege naderde Valencia koploper Barcelona tot op één punt. De Catalaanse koploper komt later vanavond in het eigen Camp Nou nog in actie tegen Sevilla, de nummer vijf van de ranglijst.

Vorig seizoen werd Valencia kleurloos twaalfde in de Spaanse competitie, maar dit seizoen is er sprake van een wederopstanding. Er werd in de Primera Division nog niet verloren deze jaargang.

