Bosz wil richting clash met Bayern niets weten van crisis bij Dortmund

"Als je de laatste twee weken hebt gevolgd zou je het niet zeggen, maar als we van Bayern winnen staan we weer eerste. We gaan daar alles aan doen", zei Bosz vrijdag op een persconferentie.

De voormalig coach van Ajax vindt dat Dortmund, dat woensdag opnieuw teleurstelde door in de Champions League met 1-1 gelijk te spelen tegen APOEL Nicosia, juist goed speelt en dat het vooral aan effectiviteit schort.

"Als we de kansen afmaken die we creëren, dan wordt het al veel eenvoudiger. Ook als je de laatste wedstrijd van ons hebt gezien, kun je zeggen dat we enkele goede kansen kregen. Die moeten er gewoon in."

In de afgelopen zes duels werd alleen met 0-5 gewonnen van Magdeburg in de Duitse beker. Duels met RB Leipzig (2-3), APOEL (twee keer 1-1), Eintracht Frankfurt (2-2) en Hannover 96 (4-2) leverden geen zege op.

Heynckes

Collega-trainer Jupp Heynckes sloot met Bayern juist de voorgaande zes duels winnend af. Desondanks is de 72-jarige Duitser op zijn hoede voor de ploeg van Bosz.

"Als twee teams van dit kaliber elkaar treffen, tellen de recente resultaten niet. Je kunt niet naïever zijn dan te denken dat Dortmund zich ingraaft en we met één oog dicht kunnen winnen", aldus Heynckes.

De laatste keer dat hij het als coach van Bayern opnam tegen Dortmund was tijdens de Champions League-finale van 2013. Destijds maakte Arjen Robben vlak voor tijd de winnende treffer namens de 'Rekordmeister': 1-2.

"Het wordt weer een heel intense wedstrijd waarin ik geen favoriet zie", zei Heynckes over de ontmoeting van aankomende zaterdag. "Ik weet zeker dat Dortmund anders voor de dag wil komen dan in de voorbije weken."

Sahin

Ondanks de mindere resultaten en de toenemende druk op Bosz namen diverse spelers van Dortmund het in de afgelopen dagen op voor de 53-jarige Apeldoorner.

Mario Götze zei dinsdag dat de matige prestaties volgens hem niet zijn toe te schrijven aan de aanvallende tactiek van Bosz en Nuri Sahin sprak donderdag zijn bewondering uit voor de manier waarop de trainer met alle kritiek omgaat.

De topper tussen nummer twee Dortmund (twintig punten) en koploper Bayern, dat 23 punten heeft, begint zaterdag om 18.30 uur in het Signal Iduna Park.

