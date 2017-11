Cocu waakt voor gemakzucht bij koploper PSV tegen FC Twente

"Wij hebben een ploeg die met beide benen op de grond moet blijven staan. Als we allemaal gaan geloven hoe goed we wel niet zijn, is de kans groot dat het fout gaat", zei Cocu vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van zondag tegen FC Twente.

PSV verloor dit seizoen pas één van zijn tien competitieduels en gaat dan ook riant aan de leiding in de Eredivisie. De voorsprong op nummer twee Ajax bedraagt vijf punten, terwijl regerend landskampioen Feyenoord als nummer zes al tien punten moet goedmaken op de Brabanders.

Als PSV van FC Twente wint, is het exact een jaar zonder puntverlies in het Philips Stadion. Tegelijkertijd kan Joshua Brenet voor de vijftigste keer op rij in de Eredivisie ongeslagen blijven.

"Dat zijn natuurlijk niet de belangrijkste vertrekpunten van ons. We willen de serie die we hebben ingezet voortzetten. Winnen dus. Dat zal opnieuw alle energie en focus van het team."

Verbeek

Cocu denkt dat er bij FC Twente extra krachten zullen loskomen, omdat de Tukkers in de persoon van Gertjan Verbeek pas net een nieuwe trainer hebben. "Dat is wel een uitdaging. Een nieuwe trainer kan andere accenten leggen, daar moeten we ons op voorbereiden. Al moeten we natuurlijk altijd ook van onze eigen kracht uitgaan."

PSV kan tegen FC Twente gewoon beschikken over Jürgen Locadia. De aanvaller kon deze week niet vrijuit trainen, maar is fit genoeg om in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak aan de aftrap te verschijnen. "Jürgen heeft vandaag weer getraind en is er tegen FC Twente bij. Het zag er weer prima uit", gaf Cocu te kennen.

PSV-FC Twente begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

