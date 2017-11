Keizer kiest tegen Utrecht waarschijnlijk niet voor Huntelaar én Dolberg

"De kans dat Dolberg komend weekend wederom als linksbuiten start is niet zo groot", zei trainer Marcel Keizer vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Keizer wilde niet zeggen of dat betekent dat de van een knieblessure herstelde Amin Younes terugkeert in het basisteam of dat Dolberg in de punt van de aanval de voorkeur krijgt boven Huntelaar.

"Over de opstelling ga ik nog niks zeggen. We moeten zaterdag eerst nog trainen dus er kan nog van alles gebeuren."

Younes

Wel gaf Keizer te kennen dat Younes fit genoeg is om tegen FC Utrecht negentig minuten te kunnen spelen. "Hij heeft gisteren extra getraind en deed ook vandaag alles mee. Als dat morgen weer kan, dan kan hij aansluiten."

Younes, die vrijdag wederom een oproep kreeg voor het Duitse elftal, ontbrak vorige week tegen asv De Dijk (1-4) en Willem II (1-3) en werd in die duels vervangen door respectievelijk Justin Kluivert en Dolberg. Beiden slaagden er echter niet in Keizer te overtuigen.

"Maar ik heb twee weken geleden al gezegd dat hij wel weer terugkomt. Het is een goede speler. We moeten het juiste moment kiezen om hem weer in de spits te posteren. Dat kan ook zondag zijn."

Polonaise

Na een uiterst stroeve seizoensstart won Ajax zijn laatste vijf officiële wedstrijden, maar Keizer benadrukt dat zijn ploeg er nog lang niet is.

"We zijn nog steeds zoekende. Net zoals we niet in paniek raakten toen we een keer paar niet wisten te winnen, lopen we ook niet meteen de polonaise nu het wat beter gaat. Ik ben nog steeds van mening dat we beter kunnen voetballen."

Keizer verwacht een lastige dobber te hebben aan FC Utrecht. "Het is een goed georganiseerd team met bovendien een individueel een aantal uitstekende spelers. Ajax-FC Utrecht, maar eigenlijk meer nog FC Utrecht-Ajax, is een wedstrijd waarin wat extra's op het spel staat. Ook dat moeten wij in acht nemen."

Ajax-FC Utrecht begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Ajax bezet na tien speelrondes de tweede plaats op de ranglijst met vijf punten achterstand op koploper PSV. FC Utrecht is de nummer acht van de Eredivisie.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie