Van Bronckhorst ziet geen aanleiding om van keeper te wisselen

Willem van Hanegem was maandag in zijn wekelijkse column in het AD een van de meest uitgesproken criticasters van de 35-jarige Jones. De clubicoon adviseerde Van Bronckhorst om de vier jaar jongere Kenneth Vermeer op te stellen.

"Vermeer zijn we een aantal maanden kwijt geweest", doelde Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie voor het competitieduel bij ADO Den Haag van zondag op de blessure die de oud-Ajacied aan het begin van het seizoen opliep. "Als het minder gaat komt er discussie. Maar ik ga nu niet van keeper wisselen."

Van Bronckhorst stelde dat wat hem betreft het probleem vooral zit in het scorend vermogen van zijn ploeg. Feyenoord maakte in zijn laatste zes wedstrijden maar acht doelpunten en vier daarvan waren in het bekerduel met AVV Swift.

"Het aantal kansen dat we creëren is goed, maar het rendement moet echt omhoog", zei de trainer van Feyenoord. "Dat is het verschil tussen verlies en een goed resultaat."

"Het team is na heel realistisch. Als we zondag het rendement omhoog krijgen, dan gaan wij weer wedstrijden winnen."

Cruciaal duel

Feyenoord heeft na de 3-1 nederlaag van woensdag tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League slechts drie van zijn laatste twaalf wedstrijden gewonnen. In de Eredivisie dateert de laatste zege van de Rotterdammers van 1 oktober (0-4 tegen AZ).

De landskampioen staat daardoor na tien wedstrijden op zeventien punten, tien minder dan koploper PSV. ADO Den Haag is de nummer tien van de Eredivisie met dertien punten.

"De wedstrijd tegen ADO is een cruciaal duel, omdat hij net voor de interlandbreak zit", aldus Van Bronckhorst. "Voor de vorige interlandpauze speelden we goed tegen AZ, dus daar hoop ik nu ook op."

De trainer kan zondag nog niet beschikken over verdediger Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Sven van Beek, maar verder is zijn selectie fit uit het duel met Shakhtar gekomen.

ADO Den Haag-Feyenoord begint zondag om 12.30 uur en staat onder leiding van arbiter Bas Nijhuis.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de Eredivisie? Download de NUsport-app

Bekijk het programma en de stand van de Eredivisie