Langeler houdt Riedewald en Diks buiten selectie Jong Oranje

Riedewald en Diks waren er vorige maand wel bij tijdens de wedstrijden tegen Jong Letland (3-0 winst) en Jong Oekraïne (1-1), al had het tweetal geen basisplaats. De 21-jarige Riedewald is bij zijn club Crystal Palace ook bankzitter, maar de eveneens 21-jarige Diks speelt wel geregeld bij Feyenoord.

Langeler riep negentien spelers op voor de wedstrijd in Doetinchem, onder wie vijf spelers van hofleverancier PSV: Steven Bergwijn, Sam Lammers, Pablo Rosario, doelman Yanick van Osch en Bart Ramselaar, die al drie interlands voor het 'grote' Oranje speelde. Ook Riedewald heeft drie interlands achter zijn naam staan.

Namens Ajax zijn Frenkie de Jong en Justin Kluivert geselecteerd, evenals de Feyenoorders Jeremiah St. Juste en doelman Justin Bijlow. Rick van Drongelen (Hamburger SV) keert terug nadat hij vorige maand ontbrak door een blessure.

Derde plaats

Het duel met Jong Andorra is de laatste wedstrijd van Jong Oranje van 2017. Met vijf punten uit vier wedstrijden staat de ploeg van Langeler op de derde plaats in groep 4 van de EK-kwalificatie. Jong Oekraïne (vijf punten) en Jong Engeland (zeven punten) hebben een wedstrijd minder gespeeld.

De nummers één van de negen poules gaan direct naar het EK in 2019 in Italië, waar een ticket is te verdienen voor de Olympische Spelen in Peking in 2020. De vier beste nummer twee spelen play-offs.

19-koppige selectie Jong Oranje

Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Steven Bergwijn (PSV), Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (FC Twente), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace FC), Justin Hoogma (TSG 1899 Hoffenheim), Oussama Idrissi (FC Groningen), Frenkie de Jong (Ajax), Gervane Kastaneer (1. FC Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax), Sam Lammers (PSV), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Bart Ramselaar (PSV), Pablo Rosario (PSV), Jeremiah St. Juste (Feyenoord) en Guus Til (AZ).