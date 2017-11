Mourinho stelt dat fiscale zaak in Spanje gesloten is

Dat meldde Mourinho vrijdag zelf in een verklaring na een korte hoorzitting van een rechtbank in Madrid.

"Ik dacht dat alles fiscaal in orde was toen ik in 2013 Spanje verliet", zei de voormalig trainer van Real Madrid. "Een paar jaar later werd mij verteld dat er een onderzoek was gestart en dat ik een bepaald bedrag moest betalen om de situatie recht te zetten. Dat heb ik nu gedaan."

"Ik heb niet geantwoord en de beschuldigingen niet tegengesproken. Ik heb betaald en getekend, en nu is de zaak gesloten."

De 54-jarige Mourinho was beschuldigd van belastingontduiking voor een totaalbedrag van 3,3 miljoen euro in 2011 en 2012. Hij zou als toenmalige trainer van Real Madrid inkomsten uit portretrechten hebben verzwegen voor de Spaanse fiscus.

De rechter moet volgens persbureau Reuters nog wel beslissen of Mourinho strafrechtelijk wordt vervolgd.

Messi

De Portugees is zeker niet de eerste grote naam uit het voetbal die in Spanje onder vuur is komen te liggen vanwege belastingfraude.

Lionel Messi werd in mei veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf, omdat de Argentijn van Barcelona tussen 2007 en 2009 voor 4,1 miljoen aan inkomstenbelasting ontdoken heeft. De 29-jarige Messi hoefde niet de cel in omdat het om een straf van minder dan twee jaar ging.

Cristiano Ronaldo werd in de zomer ervan beschuldigd bijna 14,7 miljoen euro aan belasting niet te hebben betaald. Hij ontkende dit moedwillig gedaan te hebben.