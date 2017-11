Advocaat neemt na duel met Roemenië besluit over toekomst bij Oranje

"Ik neem zelf dat besluit. Ik heb nog niet gesproken met de KNVB, maar dat zal nog wel komen. Dat lijkt me in elk geval verstandig", aldus de 70-jarige Hagenaar vrijdag op een persconferentie in Zeist waar hij de definitieve selectie van Oranje bekendmaakte.

Advocaat liet al in een vroegtijdig stadium weten dat hij bij het mislopen van het WK zijn contract bij de bond niet zou verlengen, maar na het laatste WK-kwalificatieduel met Zweden (2-0 zege) leek de ervaren trainer open te staan voor een langer verblijf als keuzeheer van de nummer twintig van de FIFA-ranking.

"Ik weet zelf al wel wat ik ga doen, maar dat vertel ik tegen de KNVB en niet tegen jullie", zei Advocaat vrijdag tegen het aanwezige journaille. Hij brak onlangs wel een lans voor Ronald Koeman, die volgens Advocaat na zijn ontslag bij Everton de ideale kandidaat is om het stokje eventueel van hem over te nemen.

"Je moet een bondscoach vinden die heel graag wil en goed is. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ik heb een groot aantal namen gelezen van kandidaten waarvan ik vind dat die niet geschikt zijn. Maar ook zeker een aantal dat in mijn ogen wel geschikt is. Ik ga hier geen namen noemen."

Afsluiten

Advocaat gaf verder te kennen dat hij zin heeft in de wedstrijden tegen Schotland en Roemenië. "We willen het goed afsluiten. We hebben de laatste tijd goede resultaten geboekt en dat willen we graag zo houden. Ook gezien de wereldranglijst worden het twee belangrijke potjes."

Advocaat haalde onder anderen Wesley Sneijder terug bij de 25-koppige groep. De 33-jarige middenvelder van OGC Nice werd de vorige keer nog genegeerd door de keuzeheer.

"Dat kwam omdat hij toen weinig speelde bij zijn club. De laatste vier wedstrijden heeft hij gewoon meegedaan. Over het beëindigen van zijn interlandloopbaan hebben we het niet gehad. Die vraag zullen jullie zelf aan Wesley moeten stellen."

Zoet

Advocaat vindt het jammer dat zijn reservedoelman Jeroen Zoet onlangs in VI klaagde over het gebrek aan speeltijd in Oranje. "Ik kan begrijpen dat hij ontstemd is. Maar hij heeft een verkeerde keuze gemaakt door dat in de media te laten weten. Hij is niet bij mij gekomen. Ik vind Jasper (Cillessen, red.) gewoon een betere keeper."

Advocaat baalt ook van het feit dat Feyenoord-middenvelder Sofyan Amrabat Marokko heeft verkozen boven Nederland. "We hebben er alles aan gedaan om hem te overtuigen voor ons te kiezen. We hebben via de telefoon met zijn zaakwaarnemers gesproken en ik heb ook anderhalf uur met hem zelf om tafel gezeten. Dat was een heel erg goed gesprek. Ik kan niet oordelen of hij een wijs besluit heeft genomen."

De duels met Schotland en Roemenië worden gespeeld in Aberdeen en Boekarest. Zweden, dat Nederland aftroefde in de strijd om plek twee in kwalificatiegroep A, speelt dan play-offwedstrijden tegen Italië om een WK-ticket. Frankrijk gaat als groepswinnaar rechtstreeks naar het toernooi in Rusland.