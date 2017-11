Kuipers fluit return tussen Griekenland en Kroatië in play-offs WK-kwalificatie

Kuipers wordt in Piraeus bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Danny Makkelie is aangewezen als vierde official.

Griekenland en Kroatië spelen de tweede en beslissende wedstrijd op zondag 12 november. Drie dagen eerder wordt in Zagreb het heenduel afgewerkt.

Bij beide confrontaties zijn uit angst voor ongeregeldheden geen uitsupporters aanwezig. In 2011 speelden Griekenland en Kroatië tegen elkaar in de EK-kwalificatiereeks en destijds liep het behoorlijk uit de hand.

Zowel Griekenland als Kroatië eindigde als tweede in zijn WK-kwalificatiegroep. De Grieken moesten in groep H België voor zich dulden, terwijl de Kroaten het in groep I aflegden tegen IJsland.

Bij Noord-Ierland-Zwitserland, Denemarken-Ierland en Zweden-Italië worden de overige drie Europese tickets voor het mondiale eindtoernooi verdeeld. De loting voor de groepsfase van het WK wordt op vrijdag 1 december verricht in het Kremlin.