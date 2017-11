Milan-trainer Montella: 'Het lijkt alsof ik naar eigen begrafenis zit te kijken'

Ook in de Serie A gaat het niet naar wens met Milan, dat na elf wedstrijden achtste staat, en dus wordt er in Italiaanse media al weken gespeculeerd over het ontslag van de Italiaan. "Het lijkt erop dat ik al een tijdje naar mijn eigen begrafenis zit te kijken", zei Montella donderdag na de wedstrijd in Athene.

De 43-jarige trainer, die eerder werkzaam was bij Catania, AS Roma, Fiorentina en Sampdoria, nuanceerde zijn uitspraak meteen. "Ik weet dat de clubleiding vertrouwen in mij heeft. We zullen zien hoe dit afloopt."

Milan, dat in 2011 voor het laatst landskampioen werd, hoopte dit seizoen weer aansluiting te vinden met de absolute top in Italië.

Mede dankzij Chinese investeerders haalden de 'Rossoneri' afgelopen zomer voor ongeveer 200 miljoen euro aan spelers, maar de komst van onder meer Leandro Bonucci van Juventus (42 miljoen euro) en FC Porto-aanvaller André Silva (38 miljoen euro) heeft nog niet tot betere resultaten geleid.

Talentvol

Montella beseft dat hij meer uit zijn spelersgroep kan halen, maar dat heeft tijd nodig. "We hebben een talentvolle groep met een mooie toekomst, maar ze moeten zich nog wel aanpassen aan het Italiaanse voetbal. Dat heeft tijd nodig."

De volgende competitiewedstrijd van Milan is zondag uit tegen Sassuolo, dat zeventiende staat in de Serie A. In de Europa League gaat het ondanks de 0-0 bij AEK beter. De Italianen gaan met acht punten uit vier wedstrijden aan kop in groep D.

Bekijk het programma en de stand in de Serie A