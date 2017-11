FC Oss heet vanaf volgend seizoen weer TOP Oss

Destijds had de club naar eigen zeggen "moverende redenen" om de naam te wijzigen in FC Oss. "Het was toen evident dat het belangrijk was om de Betaald Voetbalorganisatie geheel los te weken van de amateursectie", schrijft de club vrijdag bij de aankondiging van de terugverandering van de naam.

"Inmiddels is dat gebeurd en is het duidelijk dat het twee bevriende doch nadrukkelijk losstaande entiteiten zijn. TOP Oss zal vanaf komend seizoen als zelfstandige, trotse en enige BVO in Oss blijven voortbestaan."

De supporters hoopten al langer dat de in 1928 opgerichte club, die in 1991 toetrad tot het betaalde voetbal, zijn naam zou terugveranderen in TOP Oss, dat de afkorting is van Tot Ons Plezier Oss. De clubleiding is blij dat daar nu gehoor aan wordt gegeven. "Dat dit nu weer kan, voelt als een heerlijk succes voor ons allemaal", zegt directeur Peter Bijvelds.

Kosten

De naamswijziging zal wel kosten met zich meebrengen. Met behulp van sponsors en andere betrokkenen wil FC Oss die kosten de komende maanden terugbrengen of zelfs omzetten in winst.

FC Oss, dat ook als TOP Oss nooit in de Eredivisie speelde, staat momenteel op een verdienstelijke vijfde plaats in de Jupiler League. Vorig seizoen werd het seizoen afgesloten op de vijftiende plek.

Vrijdagavond speelt de ploeg van trainer Klaas Wels uit bij Fortuna Sittard zijn twaalfde competitiewedstrijd van seizoen. Het duel in Sittard begint om 20.00 uur en staat onder leiding van de Belgische arbiter Jasper Vergoote.

