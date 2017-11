Hake voelde woede en onbegrip na ontslag bij FC Twente

"Het was een overval zonder pistool", zegt Hake vrijdag in Tubantia in zijn eerste interview sinds zijn ontslag. "Ik dacht: wat maak je me nou dan? Op het moment zelf heb ik niet zoveel gezegd. Later op weg naar huis, ga je nadenken en komt de woede en het onbegrip."

FC Twente zette de 45-jarige Drent op woensdag 18 oktober uit zijn functie, drie dagen nadat de Tukkers op bezoek bij Willem II (3-1) hun zesde nederlaag in acht competitieduels hadden geleden.

Hake begrijpt niet waarom het drie dagen duurde voordat hij het slechte nieuws kreeg. "Het is volkomen onlogisch. Had het dan 's avonds na de wedstrijd tegen Willem II gedaan."

"We waren maandag met z'n allen op de club, dinsdag ook, ik heb beide dagen gewerkt en er is geen enkel signaal van onvrede afgegeven. En in die dagen en maanden daarvoor ook niet. Ze wisten precies waar we mee bezig waren."

Verbeek

In eerste instantie was het de bedoeling dat Hake een andere functie zou krijgen binnen FC Twente, maar er kon geen geschikte functie gevonden worden. Het contract van de oud-trainer, dat liep tot medio 2019, is inmiddels afgekocht.

FC Twente stelde afgelopen zondag Gertjan Verbeek aan als de definitieve opvolger van Hake. De oud-trainer van onder meer Feyenoord debuteert zondag in het uitduel met PSV op de bank bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie.

Hake hoopt dat Verbeek het goed gaat doen bij de landskampioen van 2010. "Ondanks mijn ontevredenheid over het vertrek, heb ik veel te danken aan FC Twente. Ze hebben het zakelijk ook netjes met me afgehandeld. Ik voel ook geen rancune en gun de club en Gertjan het allerbeste."

