Linssen wil 'offday' Vitesse tegen Zulte Waregem niet dramatiseren

"We hadden het ons allemaal anders voorgesteld. We hebben het als team laten afweten en daar balen we ontzettend van, maar we moeten door", zegt Linssen in gesprek met NUsport.

"Ik zeg altijd maar: er zijn zoveel ergere dingen in de wereld. Wat dat betreft kan ik het wel relativeren. We moeten door naar zondag (tegen PEC Zwolle, red.) en er dan weer vol voor gaan."

Volgens de 27-jarige vleugelspeler zat een goed resultaat er tegen Zulte amper in. "Het was al meteen klote dat we op achterstand kwamen. Daarna deden we eigenlijk niets, er was geen reactie. Toen zij met tien man kwamen te staan kregen we wel kansen, maar die gingen er niet in."

"Vandaag hadden we gewoon een offday", vat Linssen het optreden van zijn ploeg samen. "We haalden ons niveau niet, hielpen elkaar niet en dan krijg je zo'n wedstrijd. Dan zit werkelijk alles tegen."

Scheidsrechter

Vooral in de tweede helft van de wedstrijd in de Gelredome was er bij Vitesse veel irritatie richting scheidsrechter Yevhen Aranovskiy, die Alexander Büttner rood gaf en twee Arnhemse doelpunten afkeurde.

"Als je niet lekker in de wedstrijd zit, ga je je sneller aan dingen ergeren. Je weet dat dat niet helpt, maar het gebeurt gewoon, in welk beroep dan ook", weet Linssen.

"Het is menselijk, maar je koopt er helemaal niets voor. Wat ik van de scheidsrechter vond? Die was net zo slecht als wij."

De voormalig speler van onder meer VVV-Venlo, Heracles Almelo en FC Groningen is ook over zijn eigen spel verre van tevreden. "Ik ben een speler die mijn team kan helpen en dat heb ik niet gedaan. Daar baal ik echt van."

FC Groningen

Linssen is één van de Vitesse-spelers die voor dit seizoen al Europese ervaring had. Twee seizoenen geleden werd hij met FC Groningen laatste in een Europa League-poule met Sporting Braga, Olympique Marseille en Slovan Liberec. Met de Arnhemmers hoopte hij op een betere prestatie dan destijds met Groningen.

"Met Vitesse zou ik dit seizoen normaal gesproken meer kans op overwintering moeten hebben dan toen, maar dan kun je je wedstrijden als deze tegen Zulte niet veroorloven. We hebben gefaald, maar we moeten het nemen zoals het is."

Vitesse, dat nog slechts een theoretische kans op overwintering heeft, speelt in de groepsfase van de Europa League nog uit tegen het al voor de knock-outfase geplaatste Lazio (23 november) en in eigen huis tegen Nice (7 december).

In de Eredivisie wacht de huidige nummer vier komende zondag opnieuw een thuisduel. PEC Zwolle, dat twee punten meer heeft en derde staat, komt naar de Gelredome voor de wedstrijd die om 14.30 uur begint.