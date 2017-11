Nederland zakt cruciale plek op UEFA-ranking na Europese nederlagen

Feyenoord was woensdag in de Champions League niet opgewassen tegen Shakhtar Donetsk (3-1), terwijl Vitesse donderdag in de Europa League thuis verloor van Zulte Waregem (0-2).

Nederland staat door die nederlagen nu twaalfde op UEFA-ranking, die aan de hand van de Europese resultaten van de afgelopen vijf seizoenen bepaalt hoeveel clubs mogen deelnemen aan de Champions League en de Europa League en in welk stadium ze mogen instromen.

Oostenrijk is Nederland voorbijgegaan op de coëfficiëntenlijst en staat op de cruciale elfde plek. Die plaats geeft de landskampioen in het seizoen 2019/2020 recht op rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League (mits de Champions League-winnaar van het seizoen 2018/2019 zich via zijn eigen competitie plaatst voor het miljoenenbal).

Overwinteren

Aangezien de kans zeer groot is dat zowel Feyenoord (met nul punten uit vier duels) als Vitesse (met één punt uit vier duels) Europees niet zal overwinteren, lijkt het er sterk op dat de Nederlandse kampioen van volgend seizoen voorrondes zal moeten spelen om de Champions League te bereiken.

Omdat Nederland aan het eind van vorig seizoen dertiende stond op coëfficiëntenlijst, was het al zeker dat de kampioen van dit seizoen in de Eredivisie in de volgende jaargang in de voorrondes van de Champions League moet uitkomen.

Liechtenstein

Nederland had een goed Europees seizoen nodig om dat scenario in het seizoen 2019/2020 te voorkomen, maar de vaderlandse clubs presteren deze jaargang juist dramatisch in de Champions League en Europa League.

Ajax, PSV en FC Utrecht kwamen niet eens door de voorrondes en landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse hebben nog geen Europese zege geboekt. FC Utrecht (3-1 thuis tegen Valletta in de tweede voorronde en 1-0 thuis tegen Zenit Sint-Petersburg in de play-offs van de Europa League) is de enige Nederlandse ploeg die dit jaar een Europese wedstrijd heeft gewonnen.

Nederland heeft daardoor dit seizoen een coëfficiënt (gemiddeld aantal punten van alle clubs) van 1,900. Daarmee staat ons land slechts 34e op de ranking van deze jaargang, onder landen als Liechtenstein, Albanië, Moldavië en Litouwen.

Oostenrijk, dat met Austria Wien (derde in groep D van de Europa League) en Red Bull Salzburg (koploper in groep I van de Europa League) net als Nederland nog twee clubs in de strijd heeft, heeft dit seizoen een coëfficiënt van 5,750.

Ondertussen zitten ook Tsjechië, Griekenland en Zwitserland Nederland op de hielen op de coëfficiëntenlijst, waardoor het niet ondenkbaar is dat ons land nog verder zal zakken dit seizoen.