Teleurgestelde Fraser wijt pijnlijk verlies Vitesse aan 'collectief falen'

"Vandaag was het een collectief falen. Van de spelers en ook van mij. We hebben niet gedaan wat we hadden moeten doen", was de 51-jarige coach duidelijk na de nederlaag in de Gelredome.

Vitesse bezet met een punt de laatste plaats in groep K van de Europa League achter Lazio (twaalf), OGC Nice (zes) en Zulte (vier), waardoor Europese overwintering vrijwel zeker uitgesloten is.

"We kunnen elkaar heel veel kwalijk nemen, al was het niet zo dat de spanning voor mijn spelers te groot was of dat ze het lieten lopen", zei een teleurgestelde Fraser.

"We gingen ons tijdens de wedstrijd aan alles irriteren en daar ben ik zelf ook in meegegaan. Wellicht heb ik mijn spelers daar ook niet mee geholpen."

Scheidsrechter

Fraser wilde niet met een beschuldigende vinger naar scheidsrechter Yevhen Aranovskiy wijzen, die zowel Zulte als Vitesse een rode kaart gaf en na rust twee Arnhemse treffers afkeurde.

"Ik denk dat we absoluut niet in ons recht staan om over de scheidsrechter te oordelen. We moeten eerst bij onszelf te rade gaan en het is voor het eerst dat ik dit op deze manier zeg over mijn ploeg."

Vitesse speelt in de groepsfase van de Europa League nog uit tegen het al geplaatste Lazio (23 november) en in eigen huis tegen Nice (7 december).

Zondag wacht de formatie van Fraser opnieuw een belangrijke wedstrijd. De huidige nummer vier van de Eredivisie neemt het dan om 14.30 uur op tegen nummer drie PEC Zwolle in de eigen Gelredome.