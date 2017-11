Europees avontuur Vitesse vrijwel zeker voorbij na verlies tegen Zulte

Halverwege was het 0-1 door een treffer van Marvin Baudry en na rust besliste oud-Vitessenaar Onur Kaya de wedstrijd. Beide ploegen eindigden met tien man, want Kingsley Madu (Zulte) en Alexander Büttner (Vitesse) kregen rood.

Daarnaast werden na rust twee doelpunten van de thuisploeg afgekeurd door de bij tijd en wijle warrig leidende scheidsrechter Yevhen Aranovskiy uit Oekraïne.

Het andere duel in groep K van de Europa League, tussen het Lazio van Stefan de Vrij en het OGC Nice van Wesley Sneijder, eindigde in 1-0 in het voordeel van de Italianen dankzij een laat eigen doelpunt van Maxime Le Marchand.

Daardoor plaatste Lazio zich voor de knock-outfase en leidt het de poule met twaalf punten, gevolgd door Nice (zes), Zulte (vier) en Vitesse (één).

Vitesse wacht zondag opnieuw een belangrijke wedstrijd, want dan neemt de huidige nummer vier van de Eredivisie het om 14.30 uur in eigen huis op tegen PEC Zwolle, dat twee punten meer heeft en derde staat.

Dramatisch

De ploeg van trainer Henk Fraser begon donderdag dramatisch aan het thuisduel met Zulte. De Belgen hadden in de beginfase veelvuldig de bal en scoorden al in de derde minuut; Marvin Baudry had van dichtbij succes.

Het scheelde vervolgens niet veel of het was al 0-2 in de Gelredome, want middenvelder Kaya mocht op een kansrijke positie een vrije trap nemen en raakte de paal.

Het inspiratieloze Vitesse zorgde voor gemor bij het thuispubliek, maar die stemming sloeg na twintig minuten om. Zulte-verdediger Madu kreeg voor een overtreding op Milot Rashica zijn tweede gele kaart en diezelfde Rashica was niet veel later twee keer gevaarlijk namens Vitesse.

Louis Bostyn, de keeper van de bezoekers, redde bij beide inzetten. De Belg was later bij een chaotische situatie wel kansloos op een bekeken boogbal van Mason Mount, maar de jonge Chelsea-huurling (18) trof daarmee de bovenkant van de lat.

Vitesse kreeg voor rust nog één grote kans. Rashica leek te scoren met een kopbal, maar Zulte-doelman Bostyn redde met hulp van de lat opnieuw heel knap.

Hectisch

De eerste tien minuten in de tweede helft verliepen hectisch. Arbiter Aranovskiy besloot Büttner zijn tweede geel (en dus rood) te geven voor een ogenschijnlijk lichte overtreding en het spel lag vaak stil doordat de gemoederen hoog opliepen.

Tot overmaat van ramp voor Vitesse werd een treffer van Mount afgekeurd wegens buitenspel. Toen de storm wat was gaan liggen, leek het geloof bij de ploeg van coach Fraser langzaam weg te ebben.

De Arnhemmers gingen 25 minuten voor tijd vol op de aanval spelen met Navarone Foor in de ploeg voor captain Guram Kashia, maar dat leverde juist de tweede tegentreffer op. Kaya deed zijn oude club pijn door van buiten het zestienmetergebied zuiver raak te schieten.

Vlak na die mokerslag leek Vitesse iets terug te doen via Bruns, maar opnieuw annuleerde scheidsrechter Aranovskiy de treffer. Die beslissing was zeer discutabel, want er leek niets aan de hand.

De wedstrijd was daarmee gespeeld, waardoor Vitesse nog altijd wacht op de eerste zege in een Europees hoofdtoernooi sinds 2002 en er na de winterstop vrijwel zeker geen Nederlandse club meer actief is in Europa.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Europa League