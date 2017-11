Mourinho stoort zich aan kritiek op 'negatieve speelstijl' United

United kreeg met name na de wedstrijden van vorige maand tegen Liverpool (0-0) en Tottenham Hotspur (1-0) verwijten over de behoudende manier van spelen. Mourinho wijst er juist trots op dat in zes van de laatste zeven duels de nul werd gehouden.

"Veel ploegen zouden dan juist zijn overladen met complimenten", beweerde hij donderdag op de persconferentie in aanloop naar de topper tegen Chelsea van komend weekend. "Ze zouden worden geprezen voor een briljante tactiek en geweldige individuele prestaties van de spelers."

"Maar voor andere ploegen geldt er blijkbaar een andere standaard. Hun spel wordt als conservatief en negatief beshouwd."

Mourinho vindt dan ook dat zijn spelers veel meer krediet verdienen van de buitenwereld. "Als ik gewoon even een voorbeeld mag geven. Tottenham verslaat Liverpool met 4-1 en Real Madrid met 3-1. Maar tegen ons weten ze niet te scoren. Daar mogen we best waardering voor krijgen."

Chelsea

Met United keert Mourinho zondag even terug op Stamford Bridge, het stadion waar hij verspreid over twee periodes bijna vijf jaar de scepter zwaaide.

"Ik moet toegeven dat het een speciale wedstrijd voor me is, maar uiteraard wil ik wel gewoon winnen. Het is een mooi affiche, omdat we tegen de kampioen spelen. Maar in emotioneel opzicht is dit voor mij meer dan gewoon een wedstrijd."

Mourinho, die met Chelsea drie landstitels en de FA Cup veroverde, denkt dat die gevoelens in de toekomst wat weg zullen ebben. "Over een paar jaar is er niets geks meer aan. En over vier of vijf jaar weet niemand meer dat ik hier ooit manager ben geweest."

United staat na tien speelronden tweede in de Premier League, vijf punten achter koploper en stadgenoot Manchester City. Regerend kampioen Chelsea bezet na een stroeve seizoenstart slechts de vierde plaats.

Daley Blind zal zondag hopen op zijn eerste basisplaats in de Premier League sinds 26 augustus. De Oranje-international kwam dinsdag wel in actie in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica en zorgde uit een penalty voor de 2-0 eindstand.

