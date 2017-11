Opgeluchte Willem II-spits Sol beseft dat hij geluk heeft gehad

"De toekomst ziet er weer rooskleurig uit. Ik ben net zo gezond als dat ik was voor de operatie. Ik voel me het lekkerst als ik kan voetballen en ik kan dan ook niet wachten om weer op het trainingsveld te staan. Ik laat dit hoofdstuk achter me en ga me samen met het team weer focussen op de competitie", zegt de 25-jarige Spanjaard donderdag op de website van de Tilburgse Eredivisieclub.

Sol kreeg woensdag na een week in onzekerheid te hebben geleefd te horen dat de uitslagen van de scan en het onderzoek positief zijn. Hij liet een dag later weer voor het eerst zijn gezicht zien op de club.

"Ik voel me ontzettend opgelucht. De afgelopen dagen hebben we in zoveel spanning gezeten dat het nu fantastisch is om hier op de club dit positieve nieuws met iedereen te kunnen delen."

"Ik heb zo veel geluk gehad. Alle onderzoeken wezen in de richting van een kwaadaardige tumor. In meer dan negentig procent van de gevallen blijkt dit na de operatie dan ook zo te zijn. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik bij de groep hoor waarbij er niets aan de hand is.''

Kinderen

Voor Sol kwam er zo een einde aan een voor hem zeer intense periode. "Mijn vrouw en ik willen graag kinderen, maar helaas bleef een zwangerschap uit. We zijn hierdoor in het ziekenhuis beland en daar werd bij een controle een vlek ontdekt. Toen is alles in een stroomversnelling geraakt en ben ik vrij snel geopereerd."

"Mijn ouders, zus en schoonmoeder zijn meteen overgekomen uit Spanje en ik heb samen met hen en mijn vrouw geprobeerd om deze periode zo rustig mogelijk door te komen en zo veel mogelijk vertrouwen te houden in een goede afloop. De steun die ik daarbij heb gekregen van alle supporters, spelers, mensen binnen de club, maar ook mensen buiten de club was overweldigend en hartverwarmend.''

Met de gedachte dat hij de volgende ochtend moest worden geopereerd, stond Sol vorige week woensdag negentig minuten binnen de lijnen in de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen, waarin hij ook nog eens verantwoordelijk was voor de winnende 2-1. De topschutter van Willem II (zes goals) moest logischerwijs zondag wel het met 1-3 verloren competitieduel met Ajax aan zich voorbij laten gaan.