Dortmund-middenvelder Sahin vindt dat Bosz goed omgaat met alle kritiek

"Hij is niet van plan alles overhoop te gooien, en dat lijkt mij als speler ook de enige juiste manier van werken", vertelt hij donderdag op de website van Dortmund.

"Toen we in het begin van het seizoen de ene na de andere tegenstander van het veld bliezen, sprong hij ons ook niet juichend om onze nek. Ook tóén analyseerde hij ons spel kritisch. Ook tóén hebben we vaak samengezeten om verbeterpunten te bespreken. Dat is nu niet anders."

Dortmund hield aan de eerste zeven wedstrijden in de Bundesliga liefst negentien punten over, maar in de laatste drie competitieduels werd er niet één keer gewonnen en raakte de club de koppositie kwijt aan Bayern München.

In de Champions League kwam Dortmund woensdag voor eigen publiek niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen APOEL Nicosia, waardoor de winnaar van 1997 na de winterstop waarschijnlijk genoegen moet nemen met de financieel minder aantrekkelijke Europa League.

Proces

Het zorgde ervoor dat er donderdag in de Duitse media volop gespeculeerd werd over een verstoorde verstandhouding tussen de spelersgroep en Bosz, maar daar is volgens Sahin niets van waar.

"Nul komma nul. Dat zeg ik in alle eerlijkheid. Maar vragen daarover zijn normaal. We zitten in een proces, moeten ons op alle fronten ontwikkelen en verbeteren."

"Er is geen magisch recept voor herstel, daar moeten we allemaal hard voor werken. Misschien komt Bayern in dat opzicht wel op het perfecte moment. Want als we winnen, zijn we 'gewoon' weer koploper."

Dortmund ontvangt zaterdag vanaf 18.30 uur Bayern in het Signal Iduna Park. De ploeg van Bosz heeft een achterstand van drie punten en gaat bij een zege op basis van het doelsaldo over 'Der Rekordmeister' heen. Sahin erkent dat Bayern de topper als favoriet zal beginnen.

"Natuurlijk ligt het momentum bij hen, het zou vreemd zijn om iets anders te roepen. Maar we moeten vooral lef tonen. Als je dat doet tegen Bayern, kan het twee kanten op: óf je krijgt een pak slaag, óf je wint. Hopelijk geldt voor ons dat laatste."