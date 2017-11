Ronaldo wil na nederlaag bij Spurs niets weten van crisis bij Real

"Je kunt niet altijd top zijn. Gedurende een seizoen maak je altijd goede en slechte tijden mee. Het gaat erom waar we aan het einde van het seizoen staan", zegt Ronaldo, die met Real zondag in de Primera Division met 2-1 verloor bij Girona. De achterstand op koploper Barcelona liep daardoor op tot acht punten.

"We moeten nu even goed door deze fase heen komen", vervolgt Ronaldo. "Het beste is kalm blijven en dat lukt ons wel."

De Portugees maakte in Londen in de slotfase zijn 111e goal in de Champions League. Het was niet meer dan een schrale troost in een ontnuchterende wedstrijd waarin de titelhouder vrijwel kansloos was. De nederlaag was bovendien de eerste van de 'Koninklijke' in de groepsfase van de Champions League sinds oktober 2012 toen Borussia Dortmund met 2-1 te sterk was.

"We zitten in een mindere periode'', beseft Ronaldo. "Maar het is geen kwestie van instelling. We zullen niet wegduiken, we gaan samen voor een ommekeer zorgen. Maar ook als we nog drie, vier of vijf duels verliezen is er geen sprake van een crisis. Natuurlijk, in het voetbal draait alles om winnen, maar je mag niet vergeten wat deze ploeg een paar maanden geleden allemaal heeft gepresteerd. Dat stelt me gerust.''

Zidane

Real-trainer Zinedine Zidane valt de 32-jarige Ronaldo bij. "Na een nederlaag krijg ik altijd de vraag of ik me zorgen maak, maar ik ben niet bezorgd en dat zal ik ook nooit zijn, wat er ook gebeurt", vertelt de Fransman. "Er is nog genoeg tijd om onszelf dit seizoen te verbeteren."

Door de nederlaag op Wembley staat Real op de tweede plaats in groep H met drie punten achterstand op Tottenham. De Madrilenen hebben vijf punten meer dan Borussia Dortmund en APOEL Nicosia.

De eerstvolgende wedstrijd van Real is het thuisduel zondag met Las Palmas in de Primera Division.

