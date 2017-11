Babel met Besiktas nog niet zeker van knock-outfase Champions League

Besiktas komt door de remise op tien punten en blijft met ruime voorsprong koploper in groep G. Monaco, vorig seizoen nog halvefinalist, pakte slechts het tweede puntje deze groepsfase.

De Monegasken kwamen aan het einde van de eerste helft nog wel op voorsprong in Istanbul. Rony Lopes was doelman Fabricio met een geplaatst schot de baas. Negen minuten na rust kwam Besiktas langszij via Cenk Tosun, die een penalty verzilverde.

Babel speelde de hele wedstrijd mee bij Besiktas, terwijl Jeremain Lens op de bank bleef. De thuisploeg mocht overigens van geluk spreken dat het de wedstrijd met elf man eindigde. Ricardo Quaresma trapte in de slotfase opzichtig na, maar scheidsrechter Paolo Tagliavento bestrafte zijn actie met geel.

Groepsgenoten FC Porto en RB Leipzig spelen later op woensdagavond (20.45 uur) nog tegen elkaar in Portugal. Porto heeft momenteel drie punten, Leipzig pakte er tot dusver eentje meer. Als die wedstrijd in een gelijkspel eindigt, plaatst Besiktas zich woensdagavond alsnog voor de knock-outfase.

