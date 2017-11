Feyenoorder Amrabat verkiest Marokko definitief boven Nederlands elftal

"Twee weken geleden heeft Amrabat een gesprek gehad met onze coaches Advocaat en Art Langeler", verklaart een woordvoerder van de KNVB.

"Wij hebben heel duidelijk gezegd in hem een potentieel international te zien, maar de keus was aan hem. Sofyan heeft op zeer correcte wijze verteld dat de keus niet op Oranje is gevallen.''

Amrabat, die zowel over een Nederlands als een Marokkaans paspoort beschikt, speelde in het verleden voor beide jeugdselecties en in maart van dit jaar maakte de 21-jarige middenvelder al zijn debuut in de hoofdmacht van Marokko. Die wedstrijd was echter niet bindend, omdat het een oefeninterland tegen Tunesië betrof.

Ivoorkust

Dinsdag werd Amrabat weer door bondscoach Hervé Renard geselecteerd, ditmaal voor het WK-kwalificatieduel van Marokko met Ivoorkust eind november.

Mocht Amrabat in die wedstrijd minuten maken, dan kan de oud-speler van FC Utrecht definitief niet meer voor het Nederlands elftal uitkomen.

Amrabat, die nog nooit werd geselecteerd voor Oranje, gaat bij Marokko samenspelen met zijn broer Nordin. Ook onder anderen Ajacied Hakim Ziyech en FC Groningen-aanvaller Mimoun Mahi verkozen de 'Leeuwen van de Atlas' al boven het Nederlands elftal.