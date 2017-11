Fraser gelooft nog in Europese overwintering Vitesse

"Als wij morgen winnen en je er vanuit gaat dat Lazio wint van OGC Nice, dan is het verschil nog maar twee punten. Dan is het nog altijd mogelijk. Zolang er hoop is, is er ook leven", aldus Fraser woensdag op zijn vooruitblikkende persconferentie tegen VI.

Na de 1-1 twee weken geleden in België kan Vitesse zich donderdag in Arnhem geen nieuw puntenverlies permitteren. De ploeg van Fraser wacht bovendien nog op zijn eerste Europese zege dit seizoen en de eerste in een Europees hoofdtoernooi sinds 2002.

"Het is tweeledig", aldus Fraser. "We weten dat er een kansje is, maar we willen ook een keer winnen in Europees verband dit seizoen. Daar is donderdag een kans voor."

Mount

Fraser zei verder dat Mason Mount in de basis staat tegen Zulte, dat de nummer zes is van de Belgische Jupiler Pro League. De 18-jarige Britse middenvelder heeft dat te danken aan zijn sterke invalbeurt zondag tegen PSV (2-4 verlies). Mount maakte toen op fraaie wijze het tweede doelpunt van Vitesse.

"Mason begint. Hij heeft het ook echt afgedwongen", aldus Fraser, die nog twijfelt over de spitspositie en de linksbackpositie. Mogelijk wordt Alexander Büttner gepasseerd ten faveure van Lassana Faye.

"Alexander heeft op het duel met Ajax na, alle wedstrijden gespeeld. Net als jullie zie ik een aantal dingen bij Alexander die voor verbetering vatbaar zijn. Tegelijkertijd zie ik ook een aantal goede dingen. Ik denk dat Faye tegen Ajax al heeft laten zien dat hij behoorlijk ver is."

Voorin moet Fraser kiezen tussen Tim Matavz en Luc Castaignos. Normaal gesproken is Matavz de vaste spits. "Maar Tim heeft net een kleine gekregen. Die heeft heen en weer gereisd tussen Arnhem en Slovenië. Daar zit wel wat vermoeidheid in."

Vitesse tegen Zulte Waregem begint donderdag om 21.05 uur in de Gelredome.

