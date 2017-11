Oud-ploeggenoten geschokt door overlijden Yakubu

"Ik was bedroefd toen ik het nieuws hoorde over het overlijden van onze vriend en collega Abubakari Yakubu", schrijft Ricky van Wolfswinkel op Instagram. De spits van FC Basel speelde in zijn eerste periode bij Vitesse samen met de defensieve middenvelder.

"Als jonge speler in het eerste elftal van Vitesse was 'Yaki' de leider op en naast het veld. Hij was een voorbeeld voor de rest van het team, de club, de fans en bovenal voor mij als jonge speler. Ik zal zijn grappen nooit vergeten. Mijn oprechte condoleances gaan uit naar zijn familie en vrienden. Rust in vrede, Yaki."

Vrolijk

Andy van der Meijde, die in het begin van deze eeuw met Yakubu samenspeelde bij Ajax, spreekt van "ongelooflijk nieuws". "Yakubu was altijd vrolijk, altijd dollen in de kleedkamer. En altijd alles geven op het veld. Ik zal je missen!", schrijft de oud-international.

John Heitinga omschrijft Yakubu als "een strijder op het veld, een groot speler naast het veld." Ook voormalig Ajax-trainer Ronald Koeman en oud-assistent John van 't Schip staan op Twitter stil bij het overlijden van de Ghanees.