'Hopelijk doet Feyenoord tegen Shakhtar eindelijk weer wat vertrouwen op'

"Het is duidelijk dat Feyenoord niet doorgaat in de Champions League en ook derde worden in de groep zit er niet in", zegt Israël in gesprek met NUsport. "Ik heb ook weinig vertrouwen in de wedstrijd van vanavond. Ik hoop vooral dat het spel redelijk is, dat ze daar op voort kunnen borduren en eindelijk weer wat vertrouwen kunnen opdoen."

Door de slechte resultaten in de afgelopen weken is Feyenoord in de Eredivisie afgezakt naar de zesde plek, terwijl er in de Champions League nog geen punt gepakt werd. Vooral in de eerste twee duels in het miljoenenbal, tegen Manchester City (0-4 verlies) en Napoli (3-1 verlies), waren de Rotterdammers kansloos, beseft Israël.

"Eigenlijk is Feyenoord de klap tegen City nooit te boven gekomen. Ook tegen Napoli maakten ze geen goede indruk, en dan druk ik me nog heel zacht uit."

"Thuis tegen Shakhtar (1-2 verlies, red.) was het gelukkig niet onaardig, al is duidelijk dat zij kwalitatief beter zijn. Vanavond moet Feyenoord daarom de ruimtes klein houden en dan kun je als mindere ploeg iets afdwingen. Zeker omdat er geen druk meer is voor Feyenoord. Niets te verliezen. Ze kunnen vrijuit voetballen."

Twintig miljoen

Israël, die in 1970 de Europa Cup I won met Feyenoord, benadrukt daarbij dat we realistisch moeten zijn. "We mogen niet te veel verwachten van Nederlandse clubs. De financiële verschillen zijn groot geworden in Europa."

"Shakhtar heeft een paar spelers van pakweg twintig miljoen euro rondlopen. Feyenoord doet het met spelers van hooguit vijf miljoen. Je zag het dinsdag ook bij Anderlecht die met 5-0 bij Paris Saint-Germain verloren. Als klein voetballand kun je weinig uitrichten in de Champions League."

Bijkomend probleem voor Feyenoord zijn de vele blessures. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan centraal achterin niet beschikken over Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en Sven van Beek. Renato Tapia is tegen Shakhtar wel weer inzetbaar, nadat ook hij aan de kant stond door een blessure.

"Ik ben blij dat Tapia er weer bij is", zegt Israël. "Voor een centrale verdediger kan hij aardig voetballen. Maar tegen Napoli maakte hij wel een ketser omdat hij een hakje wilde doen. Hopelijk laat hij dat vanavond uit zijn hoofd."

Tapia

Door de terugkeer van Tapia verdwijnt Kevin Diks waarschijnlijk uit het centrum. De rechtsback maakte centraal achterin geen beste indruk, vindt Israël.

"Ik vind het een beetje zielig voor die jongen. Hij stond al niet sterk in zijn voetbalschoentjes door alle kritiek en dan moet hij ook nog een positie invullen die hij niet gewend is. Hopelijk kan hij eindelijk een keer een positieve indruk maken. Dat heeft Diks nodig."

Shakhtar tegen Feyenoord wordt woensdagavond gespeeld in het Metalist Stadion in Kharkiv en staat onder leiding van de Griekse arbiter Anastasios Sidiropoulos. De andere wedstrijd in poule F gaat tussen Napoli en Manchester City.

